Email hé lộ chi tiết kế hoạch của nghi phạm nổ súng tại tiệc có ông Trump

Lực lượng an ninh ứng phó vụ nổ súng (CNBC).

Theo CBS, trong thư thú nhận, Cole Allen, nghi phạm vụ nổ súng tại bữa tiệc có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, viết rằng lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên khách sạn và khách mời không phải là mục tiêu định sẵn của hắn, nhưng hắn vẫn sẽ tấn công họ để tiếp cận được các quan chức chính quyền. Nghi phạm viết thêm: “Tôi thực sự hy vọng chuyện không đến mức đó”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết Cole Allen, 31 tuổi, đã xông vào một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài bữa tiệc, mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn và dao. Ông Trump và các quan chức chính quyền khác đã nhanh chóng được hộ tống rời khỏi sự kiện, và bữa tiệc đã bị hủy bỏ ngay sau đó.

Các nguồn tin thực thi pháp luật nói, anh trai của Allen đã gọi điện báo cảnh sát ở Connecticut vì hoảng sợ bởi email mà anh ta và các thành viên khác trong gia đình nhận được.

Nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy các bản viết tay khác tại nhà riêng của nghi phạm ở Torrance, California và trong phòng khách sạn trên tầng 10 tại Washington Hilton, nơi tổ chức bữa tiệc.

"Hôm nay tôi có thể đã khiến nhiều người ngạc nhiên"

Xuyên suốt email, giọng điệu của nghi phạm rất thản nhiên và đôi khi mỉa mai. "Chào mọi người. Hôm nay tôi có thể đã khiến nhiều người ngạc nhiên”, hắn viết.

"Con xin lỗi cha mẹ vì đã nói rằng con có một buổi phỏng vấn mà không nêu rõ đó là phỏng vấn cho danh sách “bị truy nã gắt gao nhất”, hắn viết. Hắn cũng xin lỗi đồng nghiệp và học sinh của mình vì đã nói dối về một việc khẩn cấp cá nhân, và cho biết hắn dự đoán vào lúc mọi người đọc được email này, có lẽ hắn sẽ cần được chăm sóc khẩn cấp, ám chỉ các vết thương tiềm tàng là "tình trạng tự gây ra".

Mục tiêu nhằm vào các quan chức

Cole Allen cho biết hắn dự định thực hiện vụ tấn công vì không đồng tình với một số chính sách. Nghi phạm viết hắn định nhắm vào các quan chức chính quyền theo thứ tự "ưu tiên từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất".

Tuy nhiên, "không bao gồm ông Patel", ám chỉ Giám đốc FBI, người cũng có mặt tại bữa tiệc.

Hắn tuyên bố sẽ không nhắm vào Mật vụ, cảnh sát quốc hội hay Vệ binh Quốc gia trừ khi cần thiết.

"Tôi hy vọng họ có mặc áo giáp", hắn viết. Một nhân viên Mật vụ bị bắn trúng đã được cứu nhờ áo chống đạn và được xuất viện vào hôm qua. Cole Allen viết thêm, hắn lựa chọn loại đạn giảm thiểu thương vong.

Chỉ trích an ninh tại khách sạn

Nghi phạm viết tiếp: "Được rồi, xong phần sướt mướt rồi, Mật vụ đang làm cái gì vậy? ... Chẳng có chút an ninh nào. Không có khi vận chuyển. Không có trong khách sạn. Không có trong sự kiện”.

Hắn nói, nếu hắn là một đặc vụ Iran, hắn có thể đã mang theo một khẩu súng máy, mà hắn gọi là "Ma Deuce", mà không ai hay biết. Vì Washington Hilton vẫn hoạt động như một khách sạn bình thường với nhiều không gian công cộng trong suốt bữa tiệc, nên toàn bộ tòa nhà không được Mật vụ phong tỏa hoàn toàn, mà chỉ có các khu vực cụ thể nơi tổ chức bữa tiệc mới được thắt chặt an ninh.

Gia đình nói nghi phạm từng nhắc đến kế hoạch làm "điều gì đó" để giải quyết các vấn đề.

Sau nỗ lực tấn công, chị gái của Allen nói với các điều tra viên rằng hắn thường xuyên sử dụng những lời lẽ "cực đoan", đôi khi nói về việc làm "điều gì đó" để sửa chữa những vấn đề mà hắn nhìn thấy trong xã hội.

Hơn 2.500 người đã tham dự đêm gala 25/4, sự kiện tôn vinh Tu chính án thứ nhất. Ông Trump đã từ chối lời mời hàng năm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ngoại trừ năm nay. Ông Trump cho biết ông muốn sắp xếp lại lịch tổ chức bữa tiệc trong vòng 30 ngày tới.