Vì sao nghi phạm lọt qua cửa an ninh trong vụ nổ súng gần Tổng thống Trump?

Tối 25/4, Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã dự bữa tiệc thường niên dành cho các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton ở thủ đô Washington DC.

Vòng kiểm soát an ninh cho sự kiện thường niên này luôn được thắt chặt khi có tổng thống tham dự và lực lượng thực thi pháp luật khẳng định “hệ thống bảo vệ nhiều lớp” tại khách sạn Washington Hilton đã hoạt động đúng như thiết kế.

Tuy nhiên, một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài nơi tổ chức tiệc khiến Tổng thống Trump phải sơ tán khẩn cấp. Các quan chức khác cũng nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng tiệc.

Tổng thống Trump được sơ tán khỏi phòng tiệc (Nguồn: RT)

Các nhà chức trách thừa nhận nghi phạm vụ nổ súng được cho là đã vượt qua lớp an ninh ngoài cùng tại sự kiện vì người này là khách lưu trú tại khách sạn Washington Hilton.

Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm đã đặt phòng trong khách sạn và dường như đó là cách hắn có thể vào khách sạn vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Khách sạn đã đóng cửa với công chúng từ 14h để chuẩn bị cho sự kiện tiệc tối, bắt đầu vào lúc 20h.

Việc ra vào khách sạn chỉ được cho phép đối với khách lưu trú tại khách sạn, những người có vé tham dự tiệc tối, người được mời tham dự một trong những sự kiện tiếp đón được tổ chức tại khách sạn trước hoặc sau bữa tối, hoặc những người có giấy tờ từ Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng chứng minh rằng họ có liên hệ với sự kiện tiệc tối.

2.300 khách mời tham dự sự kiện tiệc tối tại hội trường rộng lớn của khách sạn đã phải trải qua nhiều khâu kiểm tra bổ sung để vào phòng, bao gồm việc xuất trình vé cho các tình nguyện viên và nhân viên khách sạn, cũng như đi qua máy dò kim loại.

Bên trong hội trường, nơi diễn ra bữa tối, các biện pháp an ninh được thắt chặt hơn nữa. Lực lượng Mật vụ duy trì một vòng vây khác xung quanh tổng thống, bao gồm một vùng đệm ngăn cách ông và những người ngồi ở bàn chủ tọa với những người tham dự còn lại.

Các đặc vụ Mật vụ túc trực tại vị trí của họ phía trước sân khấu và hai bên cánh gà, cùng với các đặc vụ được trang bị vũ khí hạng nặng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa.

Một video được quay bằng camera giám sát do Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm đã chạy rất nhanh qua một chốt kiểm tra an ninh. Các đặc vụ ngay lập tức chạy về phía nghi phạm và nổ súng.

Khoảnh khắc nghi phạm tìm cách lao vào phòng tiệc có Tổng thống Trump (Nguồn: RT)

Lực lượng an ninh sau đó đã khống chế được nghi phạm và bắt giữ ngay tại hiện trường.

Một sĩ quan đã bị thương và được cứu sống nhờ áo chống đạn.

Tổng thống Trump ca ngợi lực lượng an ninh hành động “rất nhanh chóng” để ngăn chặn nghi phạm trước khi cho phép hắn lao vào trong phòng tiệc.

“Một người đàn ông đã xông vào chốt kiểm soát an ninh với nhiều vũ khí, và anh ta đã bị khống chế bởi những thành viên rất dũng cảm của Cơ quan Mật vụ”, ông Trump nói tại Nhà Trắng vài giờ sau khi ông được đưa ra khỏi phòng tiệc.

Nghi phạm vụ nổ súng tại khách sạn ở Washington (Ảnh: RT).

CBS News dẫn các nguồn tin cho biết, nghi phạm, được xác định danh tính là Cole Allen từ bang California, đã khai với cơ quan thực thi pháp luật rằng hắn muốn tấn công các quan chức trong chính quyền Trump.