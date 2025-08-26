Đức: Ukraine nên nhận được cam kết an ninh gần như thành viên NATO

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul (Ảnh: Euromaidan Press).

Ông Wadephul lập luận rằng các cam kết an ninh đáng kể là cần thiết trước khi Ukraine có thể cân nhắc bất kỳ phương án nhượng bộ lãnh thổ nào.

“Chúng ta không thể yêu cầu Ukraine cân nhắc nghiêm túc các nhượng bộ lãnh thổ nếu nước này không nhận được ít nhất các bảo đảm an ninh thực sự từ càng nhiều quốc gia càng tốt", ông cho hay, nhấn mạnh Kiev nên nhận được cam kết "gần như thành viên NATO".

Bộ trưởng Ngoại giao Đức bày tỏ lạc quan rằng những bảo đảm vững chắc này cuối cùng có thể dẫn tới kịch bản hòa bình cho Ukraine.

Ông Wadephul nhấn mạnh rằng các cơ chế an ninh toàn diện sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Nga và “có thể trở thành nền tảng để châu Âu cuối cùng có hòa bình trở lại".

Theo ông Wadephul, khoảng 30 quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine với các cam kết an ninh.

Ngoài ra, các quan chức châu Âu đang thảo luận kế hoạch triển khai quân nhân Anh và Pháp tới Ukraine như các cam kết an ninh, với khoảng 10 quốc gia sẵn sàng tham gia sáng kiến này. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố họ sẽ không đưa binh sĩ tới Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko đã gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga, Keith Kellogg, người tới Kiev vào ngày 24/8.

Theo bà Svyrydenko, các cuộc thảo luận tập trung vào cam kết an ninh dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và tôn trọng chủ quyền Ukraine.

Bà Svyrydenko nhấn mạnh rằng cam kết an ninh hiệu quả phải bao gồm cả yếu tố quân sự, chính trị và kinh tế.

Bà cũng khẳng định rằng: “Bảo đảm an ninh thực sự là một quân đội Ukraine mạnh và nền kinh tế mạnh”, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì năng lực quân đội Ukraine trong khi phát triển công nghiệp trong nước.