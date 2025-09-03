Đức không có kế hoạch đưa lực lượng quân sự đến Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sat.1 của Đức ngày 2/9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết cả chính phủ Đức lẫn Liên minh châu Âu (EU) đều chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào về việc triển khai binh sĩ tại Ukraine.

Ông khẳng định sự đảm bảo an ninh quan trọng nhất cho Ukraine hiện nay là hỗ trợ lực lượng vũ trang nước này. Vấn đề Đức có triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine hay không chỉ có thể được cân nhắc trong tương lai xa, tức là sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình.

“Tất cả những điều khác chỉ có thể được giải đáp một khi ít nhất chúng ta có một lệnh ngừng bắn. Cho tới lúc đó chắc chắn sẽ không có binh sĩ Đức nào được điều đến Ukraine, và ngay cả sau đó, tôi cũng cho rằng điều này không có nhiều ý nghĩa đối với Đức”, Thủ tướng Merz nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào như vậy đều phải được quốc hội Đức thông qua và phụ thuộc vào những thỏa thuận với Nga.

“Điều này không thể thực hiện để chống lại Nga, mà chỉ có thể được thực hiện cùng với Nga. Vì vậy, còn rất nhiều rào cản phía trước và có thể sẽ mất khá nhiều thời gian”, ông cho biết thêm.

Các đồng minh, đối tác phương Tây đang thảo luận các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Một số nước ủng hộ phương án triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine nếu Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, một số nước phản đối kế hoạch này.