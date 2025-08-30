Ukraine nêu 3 điều kiện nòng cốt cho các đảm bảo an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yếu tố then chốt đầu tiên về đảm bảo an ninh cho Ukraine liên quan đến quân đội, cụ thể là duy trì quân số hiện tại và trang bị vũ khí thông qua sản xuất của Ukraine, châu Âu và Mỹ.

“Quan điểm của tôi là Ukraine cần tài trợ để duy trì quân số như hiện nay. Không ai bàn đến việc có thêm, vì sẽ không có ai cung cấp thêm. Nhưng cũng không thể giảm, vì chúng ta sẽ không tiến hành những cuộc thử nghiệm như vậy”, ông Zelenskyy nhấn mạnh tại cuộc họp báo ngày 29/8.

Yếu tố thứ hai liên quan đến NATO, bao gồm các thỏa thuận ở cấp lãnh đạo với các đối tác về sự sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong trường hợp Ukraine bị tấn công trở lại.

Yếu tố thứ ba tập trung vào các biện pháp trừng phạt Nga và sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa cho công cuộc tái thiết Ukraine.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cũng lý giải việc Kiev ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột với Nga. Ông cho biết chấm dứt xung đột có thể đạt được bằng 2 con đường: quân sự hoặc ngoại giao, nhưng con đường ngoại giao sẽ mang lại kết quả nhanh hơn và ít tổn thất hơn.

“Xung đột có thể kết thúc theo 2 cách: bằng quân sự hoặc bằng ngoại giao. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng hiện tại Nga không thể kiểm soát hết lãnh thổ của chúng ta. Tất cả chúng ta cũng hiểu rằng Ukraine, chỉ với vũ khí, không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ ngay lúc này. Họ thiếu phương tiện, và chúng ta cũng vậy”, ông nói.

Ông nhấn mạnh: “Do đó, khi nói đến niềm tin của xã hội và người dân, tôi cho rằng con đường ngoại giao sẽ nhanh hơn và ít tổn thất hơn so với con đường xung đột”.

Ukraine và các đối tác phương Tây đang thảo luận các phương án đảm bảo an ninh cho Kiev trong trường hợp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky cho hay, Ukraine đang cùng với các đối tác quốc tế xây dựng cấu trúc bảo đảm an ninh, coi đây là nền tảng cho các thỏa thuận tiềm năng nếu có đàm phán với Nga trong tương lai.

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 18/8, Tổng thống Zelensky cho biết chi tiết các bảo đảm dự kiến được hoàn tất trong vòng 10 ngày, nhưng sau đó thời hạn được lùi thêm một tuần.

Các đồng minh đã cân nhắc khả năng xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của NATO, nhưng nằm ngoài khuôn khổ liên minh. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng châu Âu phải đảm nhận vai trò chủ chốt. Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời bác bỏ khả năng đưa binh sĩ Mỹ đến Ukraine.

Liên minh châu Âu để ngỏ các bảo đảm an ninh cho Ukraine, bao gồm huấn luyện, các sứ mệnh dân sự cũng như sự tham gia của các quốc gia trung lập. Các nước trong “Liên minh tự nguyện” cũng tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng răn đe tại Ukraine.

Tuy nhiên, Nga nêu rõ không chấp nhận việc NATO đưa lực lượng tới Ukraine.

Dmitry Polyansky, Quyền Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, tuyên bố việc triển khai một lực lượng quân sự của các nước NATO tới phần lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.