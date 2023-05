Đoàn xe ngoại giao Mỹ bị phục kích ở Nigeria, 3 người bị bắt cóc

Một đoàn xe của cảnh sát Nigeria tới hiện trường vụ việc (Ảnh: AP).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17/5 xác nhận, một đoàn xe của phái đoàn ngoại giao nước này đã bị tấn công tại Nigeria vào hôm 16/5. Theo ông Blinken, khi bị tấn công, đoàn xe trên chở 5 nhân viên của phái đoàn ngoại giao Mỹ cùng 4 thành viên thuộc lực lượng cảnh sát Nigeria. Đây là phái đoàn tiền trạm được Mỹ cử đến bang Anambra của Nigeria để kiểm tra hoạt động của một dự án đối phó với lũ lụt do Washington D.C tài trợ.

"Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công này và sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Nigeria để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ưu tiên số một của chúng tôi là sự an toàn và an ninh của các nhân viên ngoại giao Mỹ. Tôi xin được chia buồn với gia đình của những người đã mất và cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa những người đang mất tích trở về an toàn", Ngoại trưởng Blinken nói.

Nhà chức trách bang Anambra cho biết đoàn xe trên có thể đã bị phục kích bởi một nhóm phiến quân địa phương có tên gọi IPOB. Sau khi bị tấn công, xe ô tô của đoàn ngoại giao Mỹ đã bị đốt cháy. Một chiến dịch điều tra và giải cứu quy mô lớn đang được cảnh sát bang Anambra của Nigeria tiến hành.

Ông Tochukwu Ikenga, người phát ngôn của cảnh sát bang Anambra, khẳng định lực lượng phản ứng nhanh của bang này đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để ứng cứu đoàn xe của phái đoàn ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp viện có mặt, nhóm phiến quân đã bỏ trốn.

Thống kê sơ bộ cho thấy 4 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị bắt cóc sau vụ tấn công này.

Những năm gần đây, bang Anambra đã trở thành một điểm nóng xung đột tại Nigeria. Lực lượng phiến quân IPOB đã liên tục tổ chức các vụ tấn công nhằm vào trụ sở chính quyền và đồn cảnh sát trong khu vực để yêu cầu độc lập. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu này, đồng thời khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Nigeria là "không thể bàn cãi". Nnamdi Kanu, nhà lãnh đạo của IPOB, hiện đang bị nhà chức trách Nigeria cầm tù với tội danh phản quốc.

Trước đó, vào hôm 17/3, một đoàn xe ngoại giao của Mỹ cũng đã bị tấn công tại Sudan.

"Tôi xác nhận vào ngày hôm qua, một đoàn xe ngoại giao của Mỹ đã trúng đạn tại Sudan. Tất cả những người trên xe đều an toàn nhưng đây là một hành động khinh suất, vô trách nhiệm và không an toàn. Một đoàn xe ngoại giao, với biển số ngoại giao và cờ Mỹ, đã bị bắn", Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết hôm 18/3.