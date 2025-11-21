Nga cảnh báo NATO về “khu vực đối đầu”

Các tàu của NATO trong một cuộc tập trận trên biển Baltic vào năm 2023 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/11 cho biết khu vực biển Baltic từ lâu đã là không gian thương mại và hợp tác hòa bình, nhưng sự cân bằng này đã bị phá vỡ khi NATO tăng cường hiện diện quân sự.

"Khu vực này của châu Âu đã bị biến thành một khu vực đối đầu, leo thang mạnh mẽ do Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối (NATO)", bà Zakharova nói với truyền thông Nga.

Nhà ngoại giao Nga đã chỉ ra việc NATO triển khai chiến dịch “Baltic Sentry” trong năm nay, gọi đây là một nỗ lực áp đặt các quy tắc hàng hải mới và biến vùng biển này thành "vùng biển nội địa" của khối. Bà Zakharova tuyên bố những tham vọng này chắc chắn sẽ không thành công.

"Rất khó để thấy bất kỳ tiềm năng nào cho đối thoại nhằm giảm căng thẳng. Các nước NATO cũng không thể hiện sự cởi mở đối với một cuộc thảo luận trung thực về các biện pháp giảm leo thang", bà Zakharova cảnh báo.

Bà cũng khẳng định Nga sẽ vẫn là một thành viên chính thức của "cộng đồng Baltic".

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh các tuyên bố chỉ trích Nga và hoạt động quân sự gia tăng trong số các thành viên NATO, đặc biệt là Estonia, Latvia và Lithuania, những quốc gia đều giáp biên giới với Nga và biển Baltic.

NATO triển khai "Sứ mệnh Baltic Sentry" từ tháng 1 nhằm tuần tra biển Baltic, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các cáp dưới biển.

NATO tuyên bố "Baltic Sentry" bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển sau các sự cố gần đây liên quan đến cáp năng lượng và cáp viễn thông. NATO đã triển khai tàu chiến, tàu ngầm và máy bay đến khu vực, tiến hành các cuộc tuần tra và diễn tập thường xuyên.

Moscow coi việc tăng cường hiện diện quân sự là một mối đe dọa trực tiếp.

Các quốc gia tiếp giáp biển Baltic có Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Nga, Thụy Điển (Ảnh: Wiki).

Các quốc gia Baltic, đặc biệt là Estonia, Latvia và Lithuania, đã tích cực kêu gọi NATO tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

Estonia, Latvia và Lithuania đã có lập trường ngày càng đối đầu với Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Các quan chức như Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius, cựu thủ tướng Lithuania, tiếp tục viện dẫn mối đe dọa được cho là từ Nga để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự. Tuần này, Kubilius đã cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột với Nga trong vòng 2-4 năm tới.

Nga đã bác bỏ những cáo buộc về ý định leo thang căng thẳng, đồng thời chỉ trích "hành động quân sự hóa" của phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý hiện có để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của mình.

Năm ngoái, Nikolay Patrushev, cựu giám đốc Hội đồng An ninh Nga và hiện là trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, đã cảnh báo rằng "phương Tây đang tìm cách tước quyền tiếp cận biển Baltic của Nga". Theo ông Patrushev, các thành viên mới nhất của NATO - Thụy Điển và Phần Lan - đang bị lợi dụng để biến Biển Baltic thành "ao nhà" của khối.

Biển Baltic từ lâu đã là khu vực nhạy cảm chiến lược do vị trí địa lý đặc biệt, nơi các quốc gia NATO Estonia, Latvia, Lithuania, Phần Lan và Thụy Điển đối mặt trực tiếp với Nga.

Việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO lần lượt vào năm 2023 và 2024 đã biến vùng biển Baltic thành một khu vực gần như được bao quanh bởi các quốc gia thuộc liên minh quân sự này, thường được gọi là "hồ NATO". Điều này làm gia tăng áp lực đối với Nga, quốc gia vốn đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc từ phương Tây sau khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.