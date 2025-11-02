Điện Kremlin nói chưa vội tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời câu hỏi về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay lưu ý rằng hiện tại không cần thiết phải có một cuộc gặp như vậy.

"Về mặt lý thuyết, điều đó là có thể, nhưng hiện tại chưa cần thiết", ông Peskov nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 2/11.

Ông Peskov nói thêm, vấn đề bây giờ là cần phải khẩn trương giải quyết vấn đề Ukraine ngay tức thì.

"Cần phải có những nỗ lực cẩn thận và chi tiết để giải quyết xung đột Ukraine, thay vì vội vàng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông khẳng định.

Theo ông, "ở giai đoạn này, việc nghiên cứu kỹ lưỡng các chi tiết cụ thể của quá trình giải quyết là điều cần thiết".

Những bình luận của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Nga đang bị đình trệ, khi Moscow liên tục cáo buộc Kiev liên tiếp chủ trương leo thang quân sự - như yêu cầu cung cấp vũ khí tiên tiến của phương Tây như tên lửa Tomahawk - hơn là đối thoại thực sự.

Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Trump nói chỉ sẵn sàng gặp người đồng cấp Putin nếu chắc chắn đạt được thỏa thuận về Ukraine.

“Tôi phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói hôm 25/10 khi được hỏi về những điều kiện để ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hungary đã được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố hồi tuần trước, sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ. Tuy nhiên, hôm 22/10, ông Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc họp vì "cảm thấy sẽ không đạt được điều cần đạt".

Nhà Trắng sau đó cho biết, Washington chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Nga.

Trong khi đó, theo tờ báo Financial Times của Anh, kế hoạch gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ được cho là bị hủy sau khi Moscow gửi bản ghi nhớ cho Washington trong đó đưa ra các yêu cầu cứng rắn liên quan đến Ukraine.