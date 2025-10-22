Ngoại trưởng Nga ngạc nhiên về thông tin hoãn họp thượng đỉnh Trump - Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phái đoàn hai nước hội đàm tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

"Hôm nay, tôi ngạc nhiên khi đọc được thông tin rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể bị hoãn lại, bởi vì sau cuộc trao đổi hôm qua của tôi với (Ngoại trưởng Mỹ) Marco Rubio, “các quan chức (Mỹ) cảm thấy lập trường của Nga vẫn chưa đủ tiến triển vượt ra ngoài lập trường cực đoan của họ. Những hành vi sai trái của truyền thông phương Tây là điều ai cũng biết”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói hôm 21/10, bình luận về thông tin hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Hungary có thể bị hủy.

Theo ông Lavrov, "điều thực sự quan trọng không phải là địa điểm hay thậm chí là thời gian tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, mà là cách chúng ta thúc đẩy các vấn đề cốt lõi và các thỏa thuận chúng ta đã đạt được” tại Alaska.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow vẫn giữ vững lập trường phù hợp với những thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán ở Anchorage, Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8.

Ông Lavrov cho biết mong muốn của châu Âu về việc yêu cầu ngừng bắn để đổi lấy một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột Ukraine đã đi ngược lại các thỏa thuận đã đạt được tại Alaska.

"Cách tiếp cận này trái ngược với những gì Tổng thống Trump và Putin đã thống nhất tại Anchorage, đó là tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Cùng ngày, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, cho biết các kênh truyền thông đang bóp méo thông tin về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest, Hungary nhằm mục đích phá hoại sự kiện này.

Ông Dmitrievlưu ý rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang được tiến hành.

Phát biểu của các quan chức Nga được đưa ra sau khi một quan chức Nhà Trắng cho biết hiện “chưa có kế hoạch cụ thể nào” cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong tương lai gần.

Trước đó, ông Trump tuyên bố cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin sẽ sớm diễn ra ở Budapest, Hungary sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga tiến hành thảo luận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có một cuộc điện đàm được mô tả là “mang tính xây dựng”.

Dù vậy, việc cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin có diễn ra hay không vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh Washington và Moscow duy trì các kênh liên lạc hạn chế về tiến trình hòa bình cho Ukraine, song bất đồng sâu sắc về điều kiện chấm dứt xung đột vẫn chưa được thu hẹp.

Tổng thống Trump ngày 21/10 cho biết ông đang cân nhắc kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga.

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi sẽ xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông dự kiến công bố “cập nhật về cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Nga và Ukraine trong 2 ngày tới”. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Trump thường xuyên đưa ra khung thời gian tương tự cho các thông báo lớn rồi lại tiếp tục trì hoãn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 20/10 cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục làm mọi cách để leo thang xung đột Ukraine, gồm cả việc cản trở hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Nga - Mỹ.