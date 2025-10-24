Nhà Trắng nêu điều kiện cho thượng đỉnh Nga - Mỹ trong tương lai

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: NBC).

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong buổi họp báo ngày 23/10 rằng cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Budapest (Hungary) hiện đã bị hủy, nhưng vẫn có thể được tổ chức trong tương lai.

Bà Leavitt nhấn mạnh, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo “vẫn chưa hoàn toàn bị gạt bỏ khỏi bàn nghị sự”.

“Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống và toàn bộ chính quyền đều hy vọng một ngày nào đó cuộc gặp có thể diễn ra trở lại, nhưng chúng tôi muốn bảo đảm rằng nó sẽ mang lại kết quả tích cực cụ thể, và xứng đáng với thời gian của Tổng thống”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết.

Bà Leavitt cũng nói rằng cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov “không phải là lý do duy nhất” khiến Tổng thống Trump quyết định hủy cuộc gặp.

“Tổng thống muốn thấy hành động, không chỉ là lời nói. Tôi nghĩ Tổng thống được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thành công của thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, và ông muốn chấm dứt cuộc chiến này. Ông đã nói điều đó suốt 9 tháng kể từ khi nhậm chức, và ngày càng thất vọng vì tiến trình từ cả 2 phía quá chậm”, bà cho hay.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hungary đã được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố hồi tuần trước, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, hôm 22/10, ông Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc họp vì "cảm thấy sẽ không đạt được điều cần đạt".

Chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra thất vọng với tiến độ đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Ông Trump mới đây đưa ra đề xuất đóng băng xung đột Nga - Ukraine ở chiến tuyến hiện tại, coi đó là khởi đầu của mọi cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi Ukraine và các đồng minh châu Âu ủng hộ ý tưởng của nhà lãnh đạo Mỹ, Điện Kremlin tuyên bố Nga không thay đổi lập trường. Điều này được cho là lý do khiến Washington hoãn cuộc họp giữa Ngoại trưởng Rubio và người đồng cấp Nga Lavrov vốn nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của 2 Tổng thống.

Cùng với việc hủy cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ, Washington cũng công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga.

Hiện chưa rõ bước đi tiếp theo của Washington, song Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker, cho biết Tổng thống Trump có ý định gây sức ép lên cả Nga và Ukraine nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán.

“Tổng thống Trump đang tìm cách duy trì sức ép đối với Nga, và thẳng thắn mà nói, cả sức ép với Ukraine để buộc 2 bên ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một lệnh ngừng bắn”, ông Whitaker nhấn mạnh.