Diễn biến mới nhất cuộc phản công lớn của Ukraine trên hướng Zaporizhia

Nga phá hủy xe tăng, thiết giáp Ukraine trên hướng Orekhov ngày 26/7 (Ảnh: Intel Slava Z)

Quân đội Nga bẻ gãy tất cả các đợt tấn công lớn của Ukraine

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công ở các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk nhưng bất thành.

Ở hướng Donetsk, bộ binh Nga phối hợp chặt chẽ với không quân và pháo binh, đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka, Severnoye, Maryinka và Vodyanoye thuộc Donetsk.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tập kích gần Bogdanovka, Spornoye và Avdiivka ở Donetsk.

2 kho đạn của lữ đoàn cơ giới 28 và 110 Ukraine đã bị phá hủy gần Dyleevka và Avdeyevka tại Donetsk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 210 quân nhân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 3 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo D-20 và D-30, và một pháo M119 do Mỹ sản xuất.

Trên hướng Krasny Liman, các đơn vị của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 thuộc cụm lực lượng Trung tâm tiếp tục tấn công gần Sergeevka ở Lugansk trên chính diện 3km dọc theo mặt trận và 2,7km vào sâu trong tuyến phòng ngự của Ukraine.

Nga đã bẻ gãy 4 cuộc tấn công của Ukraine gần Chervonaya Dibrova và Raigorodka thuộc Lugansk và khu vực lâm nghiệp Serebryansky.

Nhiều điểm tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine đã bị tấn công gần Novovodyanoye ở Lugansk và Torskoye, Yampolovka và Grigorovka tại Donetsk.

Kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 66 Ukraine đã bị phá hủy gần Novolyubovka ở Lugansk.

Có hơn 190 binh sĩ Ukraine thương vong, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 2 pháo D-20 và D-30, 3 pháo tự hành Gvozdika và 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Ở hướng Nam Donetsk, dựa vào hệ thống chướng ngại vật được bố trí khoa học, phối hợp cùng không quân lục quân và pháo binh, cụm lực lượng Vostok đã đẩy lùi 1 cuộc tấn công của Ukraine ở tiền duyên Nikolskoye, vùng Zaporizhia.

Các điểm tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine đã bị tấn công gần Storozhevoye và Neskuchnoye thuộc Donetsk.

Ở hướng Zaporizhia, một đợt tấn công của Ukraine nhằm vào Rabotino đã bị đẩy lùi. Có 2 xe tăng, 1 pháo Giatsint-B và 1 pháo tự hành Gvozdika đã bị phá hủy.

Các đơn vị Ukraine đã bị hỏa lực Nga tấn công gần Malaya Tokmachka, Yablokovo và Rabotino, vùng Zaporizhia.

Từ sáng ngày 26/7, Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công dồn dập với quy mô lớn vào hướng Orekhov bằng lực lượng gồm ba tiểu đoàn, được tăng cường xe tăng.

Các đơn vị thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 và Trung đoàn súng trường cơ giới 71 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới 42 đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Ukraine. Các vị trí đã được Nga củng cố.

Trong trận chiến, 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép và hơn 100 quân nhân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến.

Nga chặn đứng cuộc tấn công lớn của Ukraine vào Orekhov ngày 26/7 (Nguồn: Intel Slava Z).

Ở hướng Kupyansk, Cụm lực lượng Zapad, được pháo binh bắn dọn bãi, đã tiến hành tấn công ở hướng Kuzyomovka và kiểm soát được những vị trí thuận lợi hơn.

Ukraine đã mất tới 135 quân nhân, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, một pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo Msta-B và D-20, một pháo tự hành Gvozdika và một radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 40 quân nhân, 5 xe cơ giới và 1 pháo tự hành Akatsiya đã bị phá hủy.

Kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 124 Ukraine đã bị phá hủy gần Zelenovka, vùng Kherson.

Nga đã vô hiệu hóa 104 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 128 khu vực.

2 sở chỉ huy của các lữ đoàn cơ giới xung kích số 21 và 79 của Ukraine đã bị tấn công gần Ivanovka và Novomikhailovka thuộc Donetsk.

Phòng không Nga đã đánh chặn thành công 7 quả đạn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và 2 quả tên lửa hành trình Storm Shadow.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 457 máy bay, 244 trực thăng, 5.271 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.942 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 pháo phản lực phóng loạt, 5.624 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.906 phương tiện quân sự đặc chủng.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã nhận được thêm hệ thống phòng không

Theo Pravda, Tổng thống Zelensky tuyên bố hôm 26/7: "Tôi đã nghe các báo cáo hiện tại về việc cung cấp vũ khí và đạn dược. Đã có sự tăng cường cho lực lượng phòng không của chúng ta. Nó sẽ được gửi đến nơi cần gấp".

Hiện nay Ukraine được cho là có khả năng phòng không hạn chế do bị tiêu hao trong chiến đấu, đặc biệt là ở phía Nam, nơi có những cảng đầu mối xuất khẩu quan trọng như Odessa.

Có thể thấy, các tổ hợp phòng không mới sẽ được Ukraine triển khai tới những khu vực tiền tuyến dễ bị tổn thương nhất cũng như ở miền Nam nước này.

Binh sĩ Ukraine bắn vào các vị trí của quân đội Nga (Ảnh IT).

Sức ép đè nặng lên ông Biden do cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm

Theo WSJ, tiến độ phản công chậm chạp và chưa có nhiều kết quả của Ukraine đang làm lu mờ hy vọng rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh có thể diễn ra trong năm nay, trước khi Mỹ bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống 2024.

Nguy cơ về một cuộc xung đột không hồi kết có thể thử thách chiến lược của Tổng thống Joe Biden khi rót hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Nó cũng thách thức khả năng tiếp tục cung cấp vũ khí của phương Tây cho Kiev, đồng thời là cái cớ để các đối thủ chính trị tăng cường công kích ông Biden.

Mỹ nói "đòn tấn công chính" của Ukraine đã bắt đầu

New York Times dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết "đòn tấn công chính" trong chiến dịch phản công đã bắt đầu, có sự tham gia của nhiều đơn vị dự bị chiến lược được trang bị và huấn luyện bởi NATO nhằm vào khu vực Zaporizhia.

Trước đó trong ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov mô tả một cuộc tấn công "lớn" và các trận chiến khốc liệt ở Orekhov (miền Nam Ukraine), song cho biết cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

"Đây là phép thử lớn", một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định khi cho rằng sau nhiều tuần bào mòn lực lượng phòng thủ Nga cũng như phá hủy các kho đạn và trung tâm hậu cần của Nga phía sau tiền tuyến, giờ đây dường như cơ hội phản công lớn của Ukraine đã đến.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Chiến sự Ukraine ngày 26/7 diễn ra quyết liệt khi Ukraine được cho là chính thức phát động đợt 2 của chiến dịch phản công quy mô lớn.

Mặt trận Zaporizhia với điểm nóng Orekhov đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Tại đây, Ukraine đã sử dụng 2 lữ đoàn cơ giới Ukraine có nhiều xe tăng, xe bọc thép tấn công tuyến phòng thủ Nga. Kênh Rybar liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất.

Theo hướng Starobelsk, quân đội Nga tiếp tục các trận đánh định vị tại tuyến Nadia-Neogorovka. Theo một số báo cáo, Lực lượng vũ trang Ukraine đã rút khỏi Nadia và ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào về điều này. Ngoài ra, theo các báo cáo chưa được xác nhận, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát Novogorovka.

Tuy nhiên, cả Nadia và Novoegorovka đều nằm ở vùng đất thấp so với những ngọn đồi xung quanh và để đảm bảo quyền kiểm soát địa điểm một cách vững chắc, lực lượng Nga cần phải đánh bật quân Ukraine khỏi các điểm cao liền kề.

Về phía Karmazinovka, tình hình không có thay đổi đáng kể. Ukraine vẫn chưa tấn công, nhưng các khẩu đội pháo của họ đang tiến hành chuẩn bị pháo kích lớn ở phía trước và các khu vực phía sau của lữ đoàn 21 Nga.

Tại mỏm Zhuravka và mỏm Torskoe, pháo binh hai bên đang đấu hỏa lực. Một tiểu đoàn xe tăng thuộc lữ đoàn cơ giới số 21 Ukraine đã đến tuyến Torskoe-Terny để thay thế lữ đoàn đổ bộ đường không 25, điều này cho thấy khả năng Kiev sẽ kích hoạt tấn công theo hướng Krasnopopovka.

Trong rừng Serebryansky, các phân đội tấn công hợp nhất của Nga đã tiến về phía tây, đánh bật đối phương khỏi một số vị trí. Ukraine đã cố gắng phản công, nhưng bị lực lượng Nga giáng trả quyết liệt.

Ngoài ra, có báo cáo về một cuộc tấn công của quân đội Nga từ Shipilovka. Ukraine đang dùng hỏa lực ngăn chặn.

Chiến sự Ukraine trên hướng Svatovo (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Soledar, giao tranh ác liệt tiếp tục ở Kleshcheevka. Bất chấp nhiều cuộc tấn công dồn dập của Ukraine, quân đội Nga vẫn giữ được khu định cư. Hiện tại lực lượng Ukraine sau khi hứng chịu nhiều tổn thất, đã bị đánh bật ra khỏi làng.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang kiểm soát các điểm cao chiến lược ở khu vực Kleshcheevka, đồng thời có lực lượng dự bị quy mô lớn. Theo một số báo cáo, có tới 30.000 quân đã được Kiev tập trung cho hướng này. Nhiều khả năng, những tổn thất vừa qua chỉ là khúc dạo đầu cho những cuộc đụng độ dữ dội hơn tại mặt trận này.

Ở hướng Donetsk, cục diện chiến tuyến không có nhiều thay đổi đáng kể. Như trước đây, chủ yếu chỉ có các trận chiến định vị và đấu pháo tại khu vực Marinka và Avdiivka.

Tại khu vực Vremievsk gần Staromayorskoe, các phân đội tấn công của lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 Hải quân Ukraine một lần nữa cố gắng tấn công các vị trí của Nga ở phía tây làng nhưng thất bại. Ngay sau đó, các đơn vị Nga đã tiến hành một cuộc phản công, khiến 7 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 34 người bị thương ở các mức độ khác nhau.

Đồng thời, Lữ đoàn 23 Ukraine đã được rút khỏi khu vực Vremievsk để bổ sung, củng cố lại tại Dnepropetrovsk. Khu vực trách nhiệm của Lữ đoàn 23 đã được chuyển sang cho 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 110 và 128 Ukraine.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Vremievsk (Ảnh: Rybar).

Trên khu vực Orekhov, gần Rabotino, cường độ giao tranh giảm nhẹ. Lực lượng Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của các lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 33 và 116 Ukraine.

Theo dữ liệu được xác nhận, số lượng xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy vượt quá 25 chiếc, 2 cuộc tấn công đã bị Nga đẩy lùi. Chỉ riêng trong vành đai rừng phía đông bắc Rabotino, 4 chiếc xe tăng đã bị thiêu rụi, trong đó có ít nhất một chiếc Leopard.

Ngoài ra, kênh tin Mặt trận Zaporizhia báo cáo việc bắt giữ các tù binh từ các lữ đoàn 33 và 116 Ukraine. Sự xuất hiện của các đơn vị thuộc Quân đoàn 10 xác nhận thực tế rằng các lực lượng dự bị, vốn dự định được dành cho việc đột phá Tokmak, đã tham chiến.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Kherson, các cuộc đọ súng khốc liệt giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra. Kiev không từ bỏ kế hoạch vượt sông Dnieper ở khu vực gần cầu Antonov, cũng như cố gắng đổ bộ lên các đảo trong vùng trung lập, nhưng vẫn không thành công.