Dấu hiệu cho thấy chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại sau 40 ngày

Thượng nghị sĩ Angus King (Ảnh: The Hill).

Một nhóm các thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa do thượng nghị sĩ độc lập Angus King, cùng các thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Maggie Hassan dẫn đầu, đã thương lượng với phe Cộng hòa trong Ủy ban chuẩn chi thượng viện do thượng nghị sĩ Susan Collins đứng đầu, để đạt được thỏa thuận mở cửa lại chính phủ.

Ông King nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng sẽ có đủ số phiếu để thông qua thỏa thuận tại thượng viện, và một số thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ dự luật này cho rằng việc đóng cửa đã kéo dài quá lâu.

Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng rằng sẽ đủ phiếu để thông qua dự luật hay không, ông King trả lời: “Trông có vẻ là như vậy".

Thượng viện sẽ nhóm họp lại và dự kiến bỏ phiếu vào buổi tối ngày 9/11 (giờ địa phương) để chấm dứt tình trạng đóng cửa đã kéo dài 40 ngày qua, khoảng thời gian dài chưa từng có trong lịch sử Mỹ.

Ông King cho biết “thời gian đóng cửa kéo dài” đã khiến các thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ thỏa thuận, trong đó có nhiều nội dung đã được thảo luận suốt vài tuần qua.

Ông nói thêm rằng ngày càng rõ ràng là phe Cộng hòa sẽ không đồng ý với một thỏa thuận vừa mở cửa lại chính phủ, vừa gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế tăng cường theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), vốn sẽ hết hạn vào tháng 1.

Ông King nói vẫn còn “cơ hội” để gia hạn các khoản trợ cấp này vì Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune đã cam kết, trong khuôn khổ thỏa thuận, sẽ cho phép phe Dân chủ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về các khoản trợ cấp ACA vào tháng 11.

“Một phần của thỏa thuận bao gồm một cuộc bỏ phiếu về trợ cấp ACA”, ông nói.

Ông cho biết ông và các thành viên khác trong khối Dân chủ muốn chấm dứt tình trạng đóng cửa trong vài ngày tới vì “rất nhiều người đang bị ảnh hưởng".

Dự luật này vẫn cần được Hạ viện thông qua và sau đó phải được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký ban hành.

Tuy nhiên, một số Thượng nghị sĩ Dân chủ rời cuộc họp đã tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận, bao gồm các Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Ruben Gallego, Tammy Baldwin và Chris Van Hollen.

“Chỉ một lời hứa mơ hồ rằng sẽ giải quyết khủng hoảng y tế này sau, mà không có bất kỳ cam kết cụ thể nào, là không đủ đối với tôi cũng như các gia đình ở Wisconsin mà tôi đại diện", ông Baldwin tuyên bố.