Đảo Greenland đang thu hẹp và trôi dần

Greenland giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược (Ảnh: Reuters).

Theo nhóm nghiên cứu, việc băng tan làm giảm áp lực lên phần đất nền bên dưới, gây ra những chuyển động trong lớp đá móng và các mảng kiến tạo, khiến toàn bộ đảo Greenland dịch chuyển về phía tây bắc.

Trong 20 năm qua, đảo đã trôi dạt trung bình khoảng 2cm mỗi năm. Đồng thời, bản thân hòn đảo cũng đang biến dạng, một số khu vực bị kéo giãn ra, trong khi những khu vực khác lại bị nén lại.

Tác giả nghiên cứu, nhà trắc địa Danjal Longfors Berg thuộc Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, cho biết: “Trước đây, chúng tôi giả định Greenland chủ yếu bị kéo giãn do tác động của việc băng tan trong những năm gần đây. Nhưng thật bất ngờ, chúng tôi phát hiện ra nhiều khu vực đang bị co lại do những chuyển động này”.

Trong công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 58 trạm GPS quanh Greenland để ghi nhận sự thay đổi độ cao và vị trí tổng thể của đảo. Đây là lần đầu tiên các chuyển động này được mô tả chi tiết đến vậy.

Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng được mô hình mô phỏng sự dịch chuyển của Greenland trong khoảng 26.000 năm qua, kèm theo các số liệu chính xác trong 20 năm gần đây, giai đoạn mà biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động mạnh tới Bắc Cực.

Ông Berg nhấn mạnh: “Hiểu rõ sự chuyển động của các khối lục địa là điều rất quan trọng. Không chỉ có giá trị khoa học, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn cho công tác đo đạc và định vị, vì ngay cả những điểm mốc cố định ở Greenland cũng đang dần dịch chuyển”.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch (Ảnh: Nation).

Với diện tích hơn 2 triệu km², Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và có dân số chỉ hơn 50.000 người. Hòn đảo nằm giữa Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương, trong đó khoảng 1,8 triệu km² bị bao phủ bởi lớp băng Greenland, chính sự tan chảy của lớp băng này đang khiến đảo di chuyển.