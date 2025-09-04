Dàn "ngựa sắt" giúp binh sĩ Ukraine luồn lách vào phòng tuyến Nga

Binh sĩ Ukraine di chuyển trên xe điện quân sự trên tiền tuyến (Ảnh: Global Wolf Motors).

Những chiếc xe điện quân sự Mosphera do công ty Global Wolf Motors (Latvia) sản xuất, được phân bổ cho các đơn vị Ukraine, có kích thước gấp đôi xe thông thường và trang bị lốp xe máy, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Klāvs Ašmanis cho biết.

Những chiếc xe điện địa hình linh hoạt này có thể đạt tốc độ 100km/h, chạy được tối đa 300km chỉ với một lần sạc pin, và chỉ nặng khoảng 74kg, dễ vận hành hơn so với các loại mô tô hạng nặng.

Theo ông Ašmanis, chúng có thể được dùng để tiếp tế cho tiền tuyến, trinh sát trong vùng Nga kiểm soát, nhanh chóng sơ tán binh sĩ bị thương nhẹ, cùng nhiều nhiệm vụ khác và Ukraine đang thực sự triển khai chúng.

Những phương tiện chiến đấu này đem lại khả năng cơ động yên lặng trên nhiều địa hình khác nhau, nhưng hiện số lượng tại Ukraine vẫn còn hạn chế. Ông Ašmanis cho biết nhiều đơn vị đã yêu cầu thêm, nhưng chưa rõ có được cung cấp thêm hay không.

Ban đầu, dòng xe này được thiết kế để sử dụng trong căn cứ quân sự, tuần tra biên giới và trinh sát. Tuy nhiên, việc chúng được triển khai ở Ukraine cho thấy khả năng ứng dụng rộng hơn trong thực chiến. “Chúng tôi đã ngạc nhiên về những gì mà chúng thực sự có thể làm được”, CEO thừa nhận.

Ông Ašmanis cho biết loại phương tiện này có nhiều ưu thế so với các loại xe khác trong chiến đấu. Ví dụ, chúng nhỏ gọn và nhẹ hơn, không át được tiếng vo ve của UAV, dễ thoát thân khẩn cấp, và không cần hy sinh các phương tiện lớn hơn như ô tô hay xe tải vốn còn dùng cho nhiều nhiệm vụ khác.

Xe đặc biệt phát huy hiệu quả trong địa hình rừng núi, dễ luồn lách giữa cây cối, và nếu bị sa lầy thì cũng dễ kéo ra hơn nhiều so với xe máy. Khi không dùng, chúng cũng dễ giấu trong bụi rậm hoặc dưới tán cây.

Không chỉ Ukraine, lực lượng Nga cũng đã sử dụng xe điện trong các cuộc tấn công phân tán, di chuyển nhanh. Sĩ quan Ukraine cho rằng chiến thuật này khiến UAV hay pháo binh khó đối phó hơn.

Xe điện phản ánh sự thay đổi rộng lớn hơn trong cuộc chiến: Cả hai bên đều tìm kiếm các phương tiện nhỏ, nhanh, linh hoạt để bổ sung cho khí tài truyền thống. Ngoài xe tăng hay xe chiến đấu bộ binh, binh sĩ còn dùng xe bán tải dân sự, ATV, mô tô, xe điện, thậm chí cả xe đạp.

Ưu điểm lớn của chúng là giá rẻ, dễ thay thế và dễ ngụy trang, điều cực kỳ quan trọng trong bối cảnh các phương tiện lớn, đắt đỏ và ồn ào dễ bị UAV phát hiện và phá hủy.

Tuy nhiên, xe điện cũng có hạn chế: Người lái hầu như không được bảo vệ trước mảnh đạn, hỏa lực nhỏ hay thời tiết khắc nghiệt, và xe phụ thuộc nhiều vào pin, vốn có thể kém hiệu quả trong một số điều kiện.

Nhu cầu về phương tiện ở cả hai phía là rất lớn. Xe mô tô nhanh nhưng ồn ào, xe bọc thép mạnh nhưng dễ thành mục tiêu và đã nhiều lần bị UAV giá rẻ phá hủy. Ukraine đã phải tận dụng mọi thứ, từ xe tăng phương Tây như M1 Abrams cho đến bán tải gắn súng máy hạng nặng. Một số đơn vị còn lập cả đại đội mô tô tấn công để xuyên qua phòng tuyến Nga.

Ngoài các kênh chính thức, quân đội Ukraine và các nhóm tình nguyện thường xuyên kêu gọi gây quỹ cộng đồng để mua xe, trong đó nhiều người ủng hộ tự mua từ châu Âu rồi lái về Ukraine.

Xe điện chỉ là một trong nhiều lựa chọn, giống như UAV cỡ nhỏ, bán tải trang bị vũ khí hay những khí tài cải tiến tự chế khác, tất cả đều cho thấy cả Ukraine lẫn Nga đang tận dụng mọi thứ có thể để thích nghi và tồn tại trong cuộc chiến ngày càng quyết liệt này.