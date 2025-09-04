Tổng thống Zelensky: An ninh tương lai của Ukraine cần điều 5 NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/9 cho biết ông hy vọng sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4/9 để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng áp lực lên Nga.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng kết nối với Tổng thống Trump và sẽ bàn về vấn đề này. Chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu từ phía Mỹ rằng họ sẽ cung cấp sự bảo đảm, và điều này rất quan trọng", ông Zelensky nói trong chuyến thăm Copenhagen, Đan Mạch.

Ông Zelensky cho biết hiện đã có một “nền tảng vững chắc” cho các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn, dẫn chứng “các thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận với Đan Mạch”.

“Chúng tôi cùng chia sẻ quan điểm rằng an ninh tương lai của Ukraine cần Điều 5”, ông nhấn mạnh, ám chỉ điều khoản phòng thủ tập thể của NATO, theo đó một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là tấn công vào toàn khối.

Ông Zelensky có mặt tại Copenhagen để thảo luận “cách các nước Bắc Âu - Baltic có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả trên tiền tuyến lẫn tại bàn đàm phán”, Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết trước đó cùng ngày.

Ngày 4/9, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Paris để bàn về các bảo đảm an ninh khác nhằm ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại nếu có một lệnh ngừng bắn được lập ra.

Ukraine cũng đang thúc đẩy việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu và những bảo đảm an ninh theo mô hình NATO, trong trường hợp họ không thể gia nhập liên minh quân sự.

Tháng trước, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng Ukraine nên nhận được các cam kết an ninh “gần như tương đương với việc là thành viên NATO” như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tương lai nào. Trước đó, Italy cũng ủng hộ quan điểm này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 cho biết ông dự định sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về chiến sự ở Ukraine trong những ngày tới.

Ông Trump tỏ ra thất vọng vì chiến sự ở Ukraine chưa chấm dứt và sẽ tổ chức các cuộc trao đổi trong vài ngày tới.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Zelensky vào ngày 4/9.

Văn phòng Tổng thống Pháp cùng ngày 3/9 cho biết một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ gọi điện cho ông Trump vào chiều 4/9.

Cuộc gọi này được cho là sẽ diễn ra sau cuộc họp do Pháp chủ trì vào ngày 4/9, với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia để thảo luận về những nỗ lực mới nhất nhằm hỗ trợ an ninh cho Ukraine khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi không có thông điệp nào gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông ấy biết rõ lập trường của tôi và sẽ đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác. Dù quyết định đó là gì, chúng tôi sẽ hoặc hài lòng hoặc không hài lòng, và nếu không hài lòng, các bạn sẽ thấy chuyện xảy ra".