Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự, tiến công trên mọi hướng ở Ukraine

Lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Tass).

Trong cuộc họp báo tại Trung Quốc vào ngày 3/9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với tốc độ khác nhau ở nhiều khu vực, trong khi lực lượng Kiev đang cố gắng "bịt lỗ hổng" bằng cách "di chuyển các đơn vị thiện chiến nhất từ ​​khu vực gặp khó khăn sang các khu vực chiến đấu khác mà họ cho là quan trọng hơn".

Theo ông Putin, tất cả các nhóm quân của Nga đều đang tiến công thành công.

"Họ đang tiến công thành công ở các tốc độ khác nhau, nhưng theo hầu hết mọi hướng”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tổng thống Putin cho rằng quân đội Ukraine không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn và đang cố gắng giữ vững phòng tuyến, nhưng "chúng tôi không thể lơ là".

"Quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine đang giảm dần, và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu hiện chỉ được biên chế không quá 47-48%. Tình hình đã đến thời điểm nguy cấp nhất”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/8, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, tuyên bố lực lượng Nga đang đẩy mạnh "các cuộc tấn công không ngừng nghỉ" trên hầu hết các khu vực ở tiền tuyến Ukraine.

Theo tướng Gerasimov, phân tích tình hình quân đội Ukraine cho thấy trong mùa xuân và mùa hè, lực lượng Kiev đã tập trung mọi nỗ lực để làm chậm cuộc tấn công của Nga, trong khi chịu tổn thất nặng nề.

"Kết quả là, lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải điều động các đơn vị thiện chiến nhất từ ​​hướng khủng hoảng này sang hướng khủng hoảng khác để “bịt lỗ hổng”. Hiện tại, sự chủ động ​​chiến lược hoàn toàn thuộc về quân đội Nga", ông nói thêm.

Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết quân đội Nga đã kiểm soát hơn 3.500km2 và 149 khu định cư trong chiến dịch quân sự tại Ukraine kể từ tháng 3. Ông lưu ý rằng Nga đã tiến quân gần như toàn bộ mặt trận trong thời gian này.

Theo tướng Gerasimov, quân đội Nga "đã kiểm soát 99,7% lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) (chỉ còn chưa đầy 60km2) và 79% lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)".

Ông Gerasimov cũng xác nhận 74% tỉnh Zaporizhia và 76% tỉnh Kherson ở Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Nga tuyên bố sáp nhập cả 4 khu vực trên sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022. Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả này.

Tướng Gerasimov cho biết các nỗ lực cũng đang được tiến hành để thiết lập các khu vực an ninh dọc biên giới Nga tại các tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine.

Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, Moscow đang tìm cách tạo ra một "vùng đệm" để bảo vệ biên giới khỏi các cuộc tấn công tiếp theo.

Ông Gerasimov cũng cho biết, trong tháng 7 và tháng 8, quân đội Nga, phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác hàng loạt vào các cơ sở liên quan đến hoạt động sản xuất hệ thống tên lửa của Ukraine. Các văn phòng thiết kế, cơ sở linh kiện, cơ sở hệ thống điều khiển và cơ sở sản xuất động cơ tên lửa đã bị phá hủy.

Trong những tuần gần đây, Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev. Vào rạng sáng 3/9, hơn 500 tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã được phóng vào khắp các khu vực ở Ukraine.