Tổng thống Putin lên tiếng sau đàm phán với Mỹ về chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov tham dự cuộc họp với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Moscow ngày 2/12 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với India Today ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc gặp của ông với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin vào ngày 2/12 "rất hữu ích".

"Cuộc họp đó rất hữu ích", ông Putin nhận định, đồng thời nói thêm rằng đó là cuộc trò chuyện rất cần thiết.

Ông Putin nói rằng cuộc gặp kéo dài "5 giờ", vì mỗi điểm cần được thảo luận chi tiết.

Theo Tổng thống Nga, các đề xuất về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine do các đặc phái viên Mỹ đưa ra dựa trên các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska hồi tháng 8.

Tổng thống Putin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự cố gắng tìm kiếm một giải pháp đồng thuận cho vấn đề Ukraine, nhưng điều đó "không hề dễ dàng".

Ông thừa nhận có những vấn đề xảy ra trong quá trình xây dựng kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà không đạt được sự đồng thuận, và “đó là một công việc khó khăn”.

“Trong một số trường hợp, chúng tôi nói: “Được, chúng ta có thể thảo luận về vấn đề này”, nhưng chúng tôi không thể nhất trí về nó”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cho biết, mặc dù kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo trước đó vẫn còn hiệu lực và đang được thảo luận, Washington đã đề xuất chia thành 4 phần riêng biệt.

"Họ chỉ chia 28 hoặc 27 điểm này thành 4 phần. Và họ đề xuất thảo luận 4 phần này với chúng tôi. Nhưng trên thực tế, chúng là cùng một bản”, chủ nhân Điện Kremlin lý giải.

Tổng thống Putin nhận định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm nhận sứ mệnh khó khăn là giải quyết tình hình ở Ukraine.

“Đây là một nhiệm vụ khó khăn và một sứ mệnh khó khăn mà chính quyền Trump đã đảm nhận. Thật khó khăn. Tôi không nói đùa”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, các đại diện của Mỹ đang tham gia vào hoạt động ngoại giao con thoi, duy trì liên lạc với cả Nga, châu Âu và Ukraine.

"Họ đang làm gì? Ngoại giao con thoi. Họ đã nói chuyện với đại diện Ukraine, sau đó nói chuyện với các nước châu Âu, rồi họ đến gặp chúng tôi, và sau đó họ lại có một cuộc gặp khác với Ukraine và châu Âu", ông Putin cho biết thêm.

Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner - đã có cuộc gặp khá tốt đẹp với Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow đầu tuần này.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Tổng thống Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Trump tin rằng Tổng thống Putin muốn giao thương với Mỹ hơn là tiếp tục cuộc xung đột khiến hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng mỗi tuần.

Sau chuyến đi tới Moscow, ông Witkoff và ông Kushner đã thông báo cho Tổng thống Trump về cuộc họp với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin liên quan đến nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, phía Mỹ không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc họp vì lý do an ninh.

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, tuyên bố không có thỏa hiệp nào được đạt được tại cuộc họp ở Moscow. Ông nói thêm rằng có những điểm trong kế hoạch hòa bình của Mỹ mà Nga sẵn sàng đồng ý, nhưng cũng có những điểm mà Moscow không thể chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ là hiệu quả, đồng thời xác nhận bước tiếp theo trong tiến trình thúc đẩy kế hoạch hòa bình sẽ là một cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine và các đại diện của Mỹ.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga. Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch này không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại. Mỹ sau đó tiếp tục đàm phán với cả Nga và Ukraine để hoàn thiện bản kể hoạch hòa bình.