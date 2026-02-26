Đại sứ quán Canada khai trương trụ sở mới tại Hà Nội

Lễ khai trương trụ sở mới của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội (Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam).

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Thương mại Quốc tế, ông Maninder Sidhu đã chính thức khai trương trụ sở mới của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Diễn biến này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ bền chặt và năng động giữa Canada và Việt Nam.

“Canada và Việt Nam kỷ niệm hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, được xây dựng dựa trên mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước và hợp tác kinh tế ngày càng mở rộng. Thật vinh dự khi chúng ta cùng chúc mừng cho tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng phát triển, với việc khai trương Trụ sở mới của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội.

Tất cả người dân Canada có thể tự hào về sự hiện diện ngày càng lớn mạnh của Canada tại Việt Nam, một minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Canada trong hợp tác với doanh nghiệp và đối tác Việt Nam để cùng phát triển và thành công", Bộ trưởng Sidhu nhấn mạnh.

Lễ khai trương có sự tham dự của các cán bộ cấp cao của Chính phủ Canada và Việt Nam, các cựu Đại sứ Việt Nam tại Canada, cùng nhân viên Đại sứ quán Canada tại Hà Nội.

Trụ sở mới hiện nằm trên tầng 22 của một tòa nhà hiện đại tại Liễu Giai, Hà Nội. Nằm tại vị trí trung tâm sôi động của Hà Nội, địa điểm mới mang đến khả năng tiếp cận thuận lợi hơn, mức độ nhận diện cao hơn và điều kiện an ninh tốt hơn, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc triển khai các hoạt động truyền thông ngoại giao và kết nối với công chúng, cung cấp dịch vụ lãnh sự, hỗ trợ công dân và doanh nghiệp Canada, cũng như thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Việc chuyển trụ sở đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng trong quan hệ ngoại giao Canada - Việt Nam, phản ánh mức độ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia.

Việc chuyển đổi này phù hợp với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tương tác với các đối tác chủ chốt trong khu vực, trong đó có Việt Nam, trong các lĩnh vực như thương mại, phát triển, giao lưu nhân dân, quốc phòng và an ninh.

Canada ghi nhận rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong những khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Dân số trẻ và nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam mang lại nhiều cơ hội lớn khi chuyên môn của Canada trong các lĩnh vực như công nghệ sạch, dịch vụ số, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và chế biến thực phẩm hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển của Việt Nam.