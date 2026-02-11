Đại sứ Nhóm G4 gửi thông điệp qua trái bóng, chúc Tết người dân Việt Nam

Đại sứ các nước Nhóm G4 gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam (Ảnh: Đại sứ quán Nhóm G4).

Đại sứ quán 4 nước thuộc Nhóm G4 gồm New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ đã công bố video các đại sứ cùng chơi đá bóng và trải nghiệm văn hóa với trẻ em Việt Nam.

“Tết sắp về. Các Đại sứ G4 của chúng tôi gồm Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ lại vui mừng đón Tết cùng nhân dân Việt Nam. Năm nay, Na Uy cuối cùng cũng trở lại World Cup. Vì vậy, đón Tết trên sân bóng là hoàn toàn hợp lý”, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken chia sẻ.

Bà Solbakken cho biết bóng đá là môn thể thao vua, thực sự thể hiện trọn vẹn tinh thần của Tết Việt: sự gắn kết, niềm vui và hy vọng.

“Bóng đá kết nối mọi người, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay khả năng. Với trẻ em, bóng đá có thể là không gian an toàn để phát triển, học cách làm việc nhóm và kết bạn, những giá trị và kỹ năng xã hội giúp hình thành những công dân có trách nhiệm và tích cực trong tương lai”, Đại sứ Na Uy nhấn mạnh.

Ông Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, cũng nói rằng trên sân bóng, các em nhỏ không chỉ học cách chơi, các em còn học cách bày tỏ ý kiến, lắng nghe và cùng nhau đưa ra quyết định trong vai trò là một người đồng đội, một đội trưởng hay một người bạn.

Theo Đại sứ Thụy Sĩ, bóng đá nuôi dưỡng lòng tự tin, mở ra một không gian an toàn để các em thể hiện quan điểm, dám nhận trách nhiệm và được lắng nghe.

“Trong không khí ấm áp của dịp Tết, cùng suy ngẫm về giá trị cộng đồng, chúng ta được nhắc nhở rằng mọi trẻ em đều có quyền được thể hiện quan điểm của mình và tiếng nói của các em đều được tôn trọng trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống. Đó cũng là tinh thần của Công ước về Quyền Trẻ em”, ông Gass nhấn mạnh.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho biết thật tuyệt vời khi thấy thể thao, đặc biệt là bóng đá, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong giáo dục, ngoài phạm vi lớp học.

Bà Beresford chia sẻ rằng, bóng đá giúp trẻ em phát triển tính kỷ luật, sự kiên cường và kỹ năng giao tiếp, không chỉ giúp học sinh học tập tốt hơn, mà sau này còn trở thành những công dân tự tin và có trách nhiệm hơn.

“Trận đấu hôm nay đặc biệt có ý nghĩa khi chúng ta chuẩn bị chào đón năm Bính Ngọ”, Đại sứ New Zealand gửi thông điệp trước thềm năm mới.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel tin rằng bóng đá là một ví dụ tuyệt vời của việc hiện thực hóa quyền không phân biệt đối xử của trẻ em. Các bé trai và bé gái từ các cộng đồng dân tộc khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, cùng bước ra sân bóng.

Theo Đại sứ Canada, mỗi cầu thủ đều đóng góp như nhau. Mỗi ý kiến đều có giá trị. Thông qua thể thao, các em học được một điều: Những gì gắn kết chúng ta mạnh mẽ hơn những gì chia rẽ chúng ta.

“Năm nay đặc biệt ý nghĩa đối với Canada khi chúng tôi chuẩn bị đăng cai FIFA World Cup, một sự kiện gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng thể thao kết nối con người, vượt qua mọi khác biệt văn hóa và thúc đẩy sự bao trùm”, ông Nickel cho biết thêm.

Đại sứ Nickel chia sẻ thời khắc đặc biệt đối với cá nhân ông vì năm nay là Tết đầu tiên của ông tại Việt Nam.

“Xin chúc tất cả trẻ em và người dân Việt Nam an khang, thịnh vượng và sự tự tin để quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình… Xin chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an”, các Đại sứ gửi lời chúc Tết Bính Ngọ.