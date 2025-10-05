Sau khi nhận nhiệm vụ ở Việt Nam, Đại sứ Canada Jim Nickel đã phát đi thông điệp bày tỏ sự "vinh dự khi được làm việc tại một đất nước có nền văn hóa phong phú, nền kinh tế năng động và người dân vô cùng thân thiện như Việt Nam".

Tân Đại sứ Canada gửi lời chào Việt Nam (Video: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam).

Ông cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á, và 2 nước có rất nhiều cơ hội để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế thông qua việc thúc đẩy đầu tư, tăng cường hợp tác trong khoa học, công nghệ và đổi mới, đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Canada cùng thành công tại thị trường của nhau.

Hơn nữa, cả hai nước đều cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, và đó chính là một lợi thế lớn cho mối quan hệ này.

Đại sứ điểm lại một số hoạt động hợp tác giữa Canada và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng không, quốc phòng và an ninh.Theo ông, trọng tâm của mối quan hệ song phương chính là gắn kết nhân dân, kết nối cộng đồng hai quốc gia. Từ sinh viên, doanh nhân đến nghệ sĩ và các nhà lãnh đạo cộng đồng, người dân Canada và Việt Nam tiếp tục xây dựng cầu nối về kiến thức và tình hữu nghị, làm giàu thêm cho cả hai xã hội.

Ông nhận định, Canada và Việt Nam đã có 30 năm hợp tác phát triển. Đó là 30 năm kinh nghiệm trong việc đóng góp vào phát triển bền vững, cải thiện sinh kế của người dân và giải quyết các vấn đề như khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, một yếu tố ngày càng quan trọng. Ông cho biết, mối quan hệ giữa Canada và Việt Nam được xây dựng trên những giá trị chung, sự tôn trọng lẫn nhau và một tầm nhìn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.