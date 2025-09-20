Đại sứ Mỹ nêu lập trường của Tổng thống Trump về hòa đàm Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Fox Business ngày 19/9, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết: “Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tìm kiếm các đòn bẩy và những điều kiện để có thể đưa cả hai bên lại gần nhau và làm trung gian cho một giải pháp…, nhưng Tổng thống sẽ không áp đặt điều kiện”.

“Cả hai phía sẽ phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình”, ông nói thêm.

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Trump đã ra sức đóng vai trò trung gian nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu với báo giới cuối tuần trước, ông Trump cho rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra nhưng sẽ rất khó sắp xếp. Ông còn dự đoán nếu cuộc gặp được tổ chức, “tôi sẽ phải là người nói tất cả”.

Đầu tháng này, Tổng thống Putin nói rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky và gợi ý Moscow có thể là địa điểm tổ chức. Ông Zelensky cũng khẳng định sẵn sàng cho một cuộc gặp “không kèm điều kiện nào”, song bác bỏ ý tưởng tổ chức tại thủ đô của Nga.

Nhờ vào nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump, Nga và Ukraine đã tiến hành một số cuộc đàm phán trực tiếp, song đều không mang lại kết quả đáng kể.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/9 cho biết các kênh liên lạc giữa đoàn đàm phán Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột hiện ở trạng thái tạm ngừng.

Ông Peskov nhấn mạnh dư luận không nên “nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng”, bởi tiến trình hòa bình là vấn đề phức tạp, khó có thể đem lại kết quả ngay lập tức.