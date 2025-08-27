Nga hé lộ hình thức đàm phán mong muốn để chấm dứt xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Alaska (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/8 tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu một bước đột phá ngoại giao. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow muốn giữ kín các chi tiết của cuộc đàm phán.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, vấn đề đảm bảo an ninh là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc "giải quyết" xung đột ở Ukraine, nhưng việc thảo luận công khai về vấn đề này được cho là không mang lại hiệu quả.

"Việc công khai thảo luận về các chi tiết cụ thể bên ngoài bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc xung đột sẽ khó có lợi cho mục tiêu chung của chúng ta. Chúng tôi tin rằng công việc này nên được thực hiện kín, nếu chúng ta muốn đạt được kết quả", ông Peskov nói.

"Chắc chắn đây là một trong những vấn đề then chốt trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Vấn đề này chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận đang diễn ra. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn thảo luận vấn đề này công khai. Chúng tôi cho rằng điều đó không có lợi cho hiệu quả chung", ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng ca ngợi Tổng thống Donald Trump về những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc làm trung gian cho nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Ông Peskov cũng lưu ý rằng người đứng đầu nhóm đàm phán của Nga và Ukraine "vẫn giữ liên lạc", mặc dù vẫn chưa có thời điểm nào được ấn định cho vòng đàm phán tiếp theo.

Ông Peskov nhấn mạnh bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào giữa Nga và Ukraine "cần được chuẩn bị chu đáo để đạt được kết quả". Ông nói thêm rằng Nga "vẫn cam kết giải quyết xung đột Ukraine, tốt nhất là thông qua các biện pháp chính trị - ngoại giao hòa bình".

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với NBC News rằng Moscow sẵn sàng "thể hiện sự linh hoạt nhất định" về vấn đề Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó cũng nói rằng "chính sách ngoại giao mạnh mẽ" của Tổng thống Trump đã thuyết phục Moscow đưa ra "những nhượng bộ đáng kể".

Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có cam kết đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hay không, Ngoại trưởng Nga nói rằng Tổng thống Putin không loại trừ khả năng gặp mặt, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc gặp này cần phải có ý nghĩa.

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga tại Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Putin về việc trao đổi lãnh thổ và "Tổng thống Zelensky phải đồng ý".

Axios đưa tin ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu rằng ông Putin muốn thảo luận về các điều khoản chấm dứt xung đột ngay lập tức, thay vì tạm dừng các hoạt động giao tranh. Nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ kế hoạch này.

Theo Bloomberg, trong các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine, Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Putin vẫn yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ các tỉnh Donetsk và Lugansk, nhưng sẵn sàng đóng băng tiền tuyến ở các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ điều này.