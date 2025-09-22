Philippines, Đài Loan, Hong Kong “lên dây cót” ứng phó siêu bão Ragasa

Siêu bão Ragasa gây mưa lớn, gió giật mạnh khi tiến gần Philippines (Ảnh: Inquirer).

AFP đưa tin, từ ngày 21/9, bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão. Miền Bắc Philippines và phía nam đảo Đài Loan ghi nhận mưa lớn và gió giật do ảnh hưởng của siêu bão.

Bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào quần đảo Babuyan của Philippines vào khoảng giữa trưa. Những hòn đảo thưa dân này nằm cách Đài Loan khoảng 740km về phía nam, trên eo biển Luzon. Cơn bão đang tiếp tục mạnh lên khi tiến thẳng theo hướng Trung Quốc đại lục.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Philippines, vào lúc 8h sáng nay 22/9, sức gió vùng gần tâm bão duy trì tối đa 215km/h, với các đợt giật lên đến 265km/h khi nó tiến gần quần đảo.

“Chúng tôi đang hứng chịu gió mạnh. Vì siêu bão sẽ đi qua Calayan, chúng tôi tập trung nhiều nhất vào khu vực đó”, ông Rueli Rapsing, trưởng cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh Cagayan, miền Bắc Philippines nói với AFP, đồng thời nhấn mạnh họ đã chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất”.

Mưa lớn ở tỉnh Cagayan, miền Bắc Philippines (Ảnh: AFP).

Các trường học và cơ quan chính phủ tại thủ đô Manila và trên toàn bộ 29 tỉnh của Philippines đã đóng cửa vào ngày 22/9 để đề phòng mưa lớn.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines sáng nay cảnh báo trong vòng 24 giờ tới, siêu bão có thể gây ra nguy cơ rất cao về triều cường đe dọa tính mạng, với mực nước dâng vượt quá 3m tại một số khu vực ở miền bắc Luzon.

Trước đó, chuyên gia khí tượng John Grender Almario cảnh báo nguy cơ xảy ra “lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất” tại các vùng phía bắc đảo chính Luzon.

Philippines lên dây cót ứng phó siêu bão Ragasa (Video: X)

Philippines là khối đất liền lớn đầu tiên nằm trên đường đi của các cơn bão ở Thái Bình Dương, và quốc đảo này hứng chịu trung bình 20 trận bão và siêu bão mỗi năm, khiến hàng triệu người dân ở vùng thiên tai phải sống trong cảnh khó khăn triền miên.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão ngày càng mạnh hơn khi Trái Đất nóng lên do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Đài Loan, Hong Kong lên dây cót ứng phó siêu bão

Tại đảo Đài Loan, công tác sơ tán quy mô nhỏ vẫn đang diễn ra ở các vùng núi gần Pingtung.

Sĩ quan cứu hỏa James Wu cho biết: “Điều khiến chúng tôi lo ngại hơn là thiệt hại có thể tương tự như bão Koinu 2 năm trước”, ông nói.

Tại đặc khu Hong Kong, Bloomberg đưa tin hôm 22/9, sân bay quốc tế Hong Kong đang lên kế hoạch đình chỉ toàn bộ chuyến bay chở khách trong vòng 36 giờ vì siêu bão Ragasa.

Theo báo cáo, các quan chức hàng không và sân bay sẽ dừng mọi chuyến bay từ 18h chiều ngày 23/9 đến 6h sáng ngày 25/9 khi siêu bão Ragasa tiến gần. Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Sân bay Hồng Kông cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của Ragasa và đã bắt đầu triển khai các biện pháp ứng phó.

Một thông báo chính thức dự kiến được đưa ra vào hôm nay, và Đài thiên văn Hong Kong dự định phát đi tín hiệu cảnh báo sơ bộ đầu tiên cho cơn bão vào khoảng buổi trưa.