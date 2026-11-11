Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (Ảnh: Getty).

"Bạn biết đấy, câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều nhất từ phía châu Âu là liệu Nga có thực sự sẵn sàng cho hòa bình hay không? Từ những gì đặc phái viên Steve Witkoff và tôi nghe được từ Moscow, chúng tôi có thể khẳng định một cách mạnh mẽ rằng chúng tôi tin là Nga sẵn sàng cho điều đó với những điều kiện phù hợp”, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner phát biểu ngày 10/11.

Ông nói thêm rằng các quan chức Nga cũng đang đặt ra những câu hỏi tương tự về Ukraine và châu Âu.

"Phía Nga cũng hỏi những câu tương tự về Ukraine và châu Âu. Liệu họ có thực sự chân thành sẵn sàng cho hòa bình hay không?" ông Kushner phát biểu trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Ngày 10/11, các phái đoàn Mỹ, Nga, Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi (UAE) trong cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên do Mỹ làm trung gian kể từ tháng 2. Cuộc đàm phán kéo dài gần 5 giờ tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến, các thỏa thuận an ninh hậu chiến và hạ nhiệt căng thẳng.

Phát biểu trước các phái đoàn, ông Kushner cho biết, các cuộc tiếp xúc gần đây của Mỹ với cả hai bên đã "thực sự xác định và thu hẹp khoảng cách". Ông nói thêm rằng Washington đã phát triển "một số ý tưởng tốt" để khỏa lấp những khác biệt còn lại.

Ông cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine vì cho rằng cuộc xung đột đã kéo dài "quá lâu".

"Trong hai tháng qua, chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Trump thực sự cam kết hướng tới hòa bình. Ông ấy cho rằng cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu", ông lưu ý.

Ông nói thêm rằng ông Trump rất quan ngại về số lượng lớn người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, tổn thất về người và khủng hoảng nhân đạo.

Ông Kushner nhấn mạnh, ông Trump đã yêu cầu đội ngũ đàm phán Mỹ nỗ lực gấp đôi để tìm ra một giải pháp hy vọng sẽ kết thúc cuộc chiến, đồng thời đặt cả hai bên vào một vị thế vững chắc hơn nhiều.

"Tổng thống thực sự đã yêu cầu chúng tôi nỗ lực tối đa để cố gắng tìm ra một giải pháp hy vọng sẽ kết thúc cuộc chiến, nhưng cũng đặt cả hai bên vào một vị thế vững chắc hơn nhiều”, ông Kushner nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm qua cho biết, Ukraine đã gửi tới các đối tác đề xuất về một lệnh ngừng bắn với Nga và đang chờ phản hồi từ phía Nga.

"Ukraine đang đề xuất các phương án ngừng bắn của riêng mình cả ở biển Đen và trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi đã chuyển chúng tới các đối tác và đang chờ phản hồi từ phía Nga", ông nói.

Ông nói thêm, thông điệp của Ukraine tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng, một lệnh đình chiến do Ukraine đề xuất, cũng như các bảo đảm an ninh.

Điểm thứ ba là một cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà ông Sybiha tin rằng "có thể thực sự đẩy nhanh việc kết thúc cuộc chiến”.