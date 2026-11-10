Đàm phán 3 bên về Ukraine tại Geneva hồi tháng 2 (Ảnh: Xinhua).

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 9/11 cho biết, các bảo đảm an ninh cho Ukraine, bao gồm cả tiềm năng về một cơ chế phòng thủ theo Điều 5 kiểu NATO dành cho Kiev, sẽ là một chủ đề chính tại cuộc đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi (UAE).

Về lãnh thổ, Ukraine muốn đẩy lực lượng Nga trở lại đường biên giới ban đầu giữa hai nước, trong khi Moscow muốn kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết cả hai bên đều đang kín đáo thể hiện tiềm năng đạt được thỏa hiệp nhất định. Theo quan chức này, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lãnh thổ vào cuối các cuộc đàm phán sau khi thống nhất các nội dung khác, bao gồm một kiến trúc an ninh hậu chiến.

Cả Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) trong hai ngày 10/11 và 11/11.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu các nỗ lực trung gian của Mỹ trong các cuộc đàm phán

Phái đoàn Nga sẽ một lần nữa do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Đáng chú ý, lần này có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và ông Yuri Zhigarlovsky, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga. Phái đoàn Nga còn có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Nga Igor Kostyukov. Cả hai từng tham gia các phái đoàn đàm phán trước đây.

Trong khi đó, phái đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu. Phái đoàn Ukraine còn có Chánh Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Andrey Gnatov, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Vadim Skibitsky và một số quan chức khác.

Các quan chức châu Âu đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng EU nên có đại diện tại bàn đàm phán về Ukraine, bao gồm cả tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, cuộc đàm phán 3 bên lần này dự kiến không có sự tham gia của các đại diện châu Âu.

Đặc phái viên Mỹ Kushner cho biết, ông và Witkoff sẽ gặp các đại diện châu Âu trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán 3 bên tại UAE. Theo tin từ Euronews, NATO sẽ cử Chánh Văn phòng Tổng Thư ký NATO Geoffrey van Leeuwen tới cùng một nhóm hỗ trợ Ukraine tại Abu Dhabi. Nhóm này cũng sẽ bao gồm Chánh Văn phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Bjorn Seibert cùng đại diện của Hội đồng châu Âu, Đức, Pháp và Vương quốc Anh.

Tại Abu Dhabi, các nhà đàm phán sẽ tập trung thảo luận bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn nếu các bên đạt được một lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua cho biết, phương Tây sẽ chỉ có thể cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh mà Nga cũng đồng ý.

"Tôi nghĩ chìa khóa để cuối cùng có thể kết thúc cuộc chiến là một sự thấu hiểu rằng Ukraine sẽ cảm thấy an toàn hậu xung đột. Rõ ràng đó phải là điều mà Nga cũng đồng ý để nó có thể phát huy hiệu quả. Đó là lý do tại sao các cuộc đàm phán này lại mang tính quyết định đến vậy", ông Rubio nói.

Theo ông, hiện vẫn chưa có các đề xuất cuối cùng liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Kiev.

Ông xác nhận các bên đang xem xét khả năng cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO về nguyên tắc phòng thủ tập thể.