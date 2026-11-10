(Từ trái sang phải) Đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev, các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff trong cuộc trao đổi tại Moscow, Nga hồi tháng 9 (Ảnh: Reuters).

Vòng đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi trong các ngày 10-11/11 là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn kể từ vòng đàm phán tại Geneva hồi tháng 2.

Dù Mỹ đóng vai trò trung gian và UAE cung cấp địa điểm trung lập, sự khác biệt sâu sắc về bảo đảm an ninh, vai trò của châu Âu cũng như các đường đỏ lãnh thổ vẫn định hình cách các bên chuẩn bị.

Nga cử phái đoàn cấp cao

Ngày 6/11, Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh; trực tiếp mời những quan chức sẽ tham gia đoàn đàm phán.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Thành phần bao gồm các Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và Mikhail Galuzin, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự (GRU) Igor Kostyukov, cùng Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Yury Zhigarlovsky. Trợ lý Yury Ushakov chịu trách nhiệm giám sát tổng thể.

Thành phần trên phản ánh mức độ ưu tiên cao từ phía Nga. Ông Medinsky là nhà đàm phán kỳ cựu, từng dẫn dắt nhiều vòng thương lượng từ Istanbul năm 2022 đến các cuộc gặp trung gian của Mỹ. Sự tham gia của lãnh đạo tình báo quân sự và cán bộ tác chiến cho thấy Nga chuẩn bị thảo luận cả khía cạnh an ninh cứng lẫn ngoại giao. Phát ngôn viên Dmitry Peskov khẳng định đây là định dạng 3 bên thuần túy; đại diện châu Âu sẽ không ngồi vào bàn đàm phán, dù ông thừa nhận châu Âu cuối cùng sẽ phải tham gia các thảo luận rộng hơn.

Tổng thống Putin cảm ơn UAE vì hỗ trợ liên tục tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ nhân đạo. Việc mời đoàn đàm phán dự họp Hội đồng An ninh không chỉ là chuẩn bị kỹ thuật, mà còn là tín hiệu kiểm soát nội bộ và khẳng định lập trường: Nga sẵn sàng đối thoại nhưng không nhượng bộ các lợi ích cốt lõi về an ninh và lãnh thổ. Việc nâng cấp đoàn đàm phán được một số nhà quan sát xem là dấu hiệu Moscow muốn gửi thông điệp nghiêm túc, song không có dấu hiệu điều chỉnh lập trường cơ bản.

Ukraine phối hợp với châu Âu, nhấn mạnh ưu tiên cụ thể

Trong khi Nga củng cố đoàn đàm phán, Ukraine tăng cường tham vấn với đối tác phương Tây. Ngày 6/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng Hội đồng các quốc gia vùng Biển Baltic tại Warsaw, cùng Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski và Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas.

Ngoại trưởng Sybiha tuyên bố: “Không thể có quyết định về Ukraine mà không có Ukraine, không thể có quyết định về an ninh châu Âu mà không có châu Âu”; nhấn mạnh châu Âu phải có mặt trong tiến trình hòa bình cả trước lẫn sau cuộc gặp Abu Dhabi. Các ưu tiên của Kiev gồm bảo đảm an ninh, giảm căng thẳng biển Đen, thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, trao trả trẻ em và trao đổi tù binh.

Theo xác nhận từ phía Ukraine, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán. Các quan chức Ukraine cho biết họ coi trọng cuộc gặp nhưng không kỳ vọng đột phá lớn ngay lập tức, xem đây là một bước trong chuỗi đàm phán dài hơi.

Tổng thống Zelensky gần đây cũng đề cập tích cực đến lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thúc đẩy, coi đó là kết quả tích cực nhưng nhấn mạnh tiến triển rộng hơn phụ thuộc vào ý chí chính trị của ông Putin. Phái đoàn Ukraine dự kiến còn có sự tham gia của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov cùng một số quan chức khác, dù ông Umerov giữ vai trò dẫn dắt.

Châu Âu yêu cầu quyền tham gia, lo ngại bị loại trừ

Các nước châu Âu đẩy mạnh nỗ lực để không bị đứng ngoài tiến trình. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas khẳng định liên minh phải có vai trò trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ukraine cần được tích hợp đầy đủ vào cấu trúc an ninh châu Âu, bao gồm NATO và EU. Bà nhấn mạnh ông Putin không có quyền phủ quyết các vấn đề an ninh châu Âu, đồng thời cảnh báo châu Âu sẽ không thực thi bất kỳ thỏa thuận nào được đàm phán mà không có sự tham gia của mình.

Trước đó, các nhà đàm phán Mỹ đã gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, EU và NATO tại Brussels (Bỉ) để thảo luận bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh hậu xung đột và hỗ trợ tái thiết. Tuy nhiên, định dạng Abu Dhabi vẫn giữ nguyên 3 bên. Một số lãnh đạo châu Âu bày tỏ lo ngại về nguy cơ thỏa thuận lớn được định đoạt mà không có tiếng nói đầy đủ của châu Âu. Họ đang chuyển trọng tâm sang các hội nghị riêng, như cuộc họp dự kiến vào giữa tháng 11, để thống nhất lập trường về hỗ trợ quân sự và bảo đảm dài hạn cho Ukraine.

Mỹ và UAE làm trung gian và địa điểm

Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể ông Trump) được kỳ vọng đại diện cho phía Washington. Nội dung đàm phán dự kiến bao gồm thỏa thuận an ninh thời kỳ hậu chiến, giải pháp giảm leo thang xung đột, vấn đề nhân đạo và các bước hướng tới chấm dứt chiến sự. Phía Mỹ đã tiến hành các cuộc tham vấn trước với châu Âu nhằm hài hòa lập trường. Đặc phái viên Steve Witkoff nhấn mạnh các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào “các thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang, các biện pháp nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.

UAE tiếp tục đóng vai trò địa điểm trung lập tin cậy. Với thành tích trung gian hàng chục đợt trao đổi tù binh (hơn 8.500 người tính đến cuối tháng 10, qua ít nhất 27 lần trung gian), Abu Dhabi duy trì được kênh liên lạc hiệu quả với cả 3 bên. Việc các bên quay trở lại đây phản ánh sự tin cậy tích lũy qua các vòng đàm phán trước đó vào đầu năm nay.

Phân tích sự khác biệt và triển vọng

Công tác chuẩn bị trước vòng đàm phán mới tại UAE cho thấy rõ 2 trục chính.

Thứ nhất là bảo đảm an ninh. Nga muốn các bảo đảm mang tính lẫn nhau, hạn chế khả năng Ukraine gia nhập NATO và ảnh hưởng đến cấu trúc an ninh châu Âu. Ukraine và châu Âu đòi hỏi bảo đảm mạnh mẽ, có thể kiểm chứng, gắn với việc tích hợp Ukraine vào hệ thống an ninh phương Tây. Mỹ đang cố gắng tìm công thức trung gian nhưng chưa công bố chi tiết.

Thứ hai là vai trò của châu Âu. Nga kiên quyết giữ định dạng 3 bên, cho rằng châu Âu đã “mất uy tín trung gian” do không thực hiện các thỏa thuận trước đây. Ukraine và EU xem việc loại trừ châu Âu là “rủi ro lớn, có thể dẫn đến thỏa thuận thiếu bền vững”. Sự phối hợp giữa Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas và Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski ngày 6/11 là nỗ lực rõ ràng nhằm khẳng định châu Âu không thể bị bỏ qua trong các vấn đề liên quan đến an ninh lục địa.

Về mặt kỹ thuật, cả Nga và Ukraine đều cử đoàn cấp cao, cho thấy họ coi trọng cuộc gặp trong vòng đàm phán lần này, nhất là sau khi đảng Cộng hòa vừa thất bại trong bầu cử Quốc hội. Tuy nhiên, khoảng cách về nội dung thảo luận, lập trường giữa các bên vẫn lớn. Các vấn đề nhân đạo và giảm leo thang (năng lượng, Biển Đen, tù binh) có thể đạt tiến triển dễ hơn so với các vấn đề lãnh thổ và an ninh chiến lược. Lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky (Kherson) được xem như tín hiệu nhỏ rằng các kênh nhân đạo vẫn hoạt động, nhưng chưa đủ để tạo đà cho thỏa thuận toàn diện.

Từ góc nhìn khách quan, vòng đàm phán tại Abu Dhabi phản ánh thực tế địa chính trị hiện tại: Nước Mỹ dưới chính quyền Trump 2.0 ưu tiên thúc đẩy tiến trình hòa bình nhanh; Nga duy trì lập trường cứng rắn nhưng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán; Ukraine tìm cách bảo vệ lợi ích cốt lõi, đồng thời duy trì liên minh với các nước phương Tây; còn châu Âu đang cố gắng tìm lại ảnh hưởng sau khi bị loại khỏi bàn đàm phán chính. Công tác chuẩn bị đàm phán đã hoàn tất về mặt tổ chức, nhưng thành công của cuộc gặp sẽ phụ thuộc vào khả năng các bên tìm “điểm giao nhau” thực tế giữa các lợi ích xung đột.

Giới chuyên gia quốc tế và một số cơ quan nghiên cứu đều chỉ ra rằng đây không phải là vòng đàm phán mang tính quyết định cuối cùng, mà là bước tiếp theo trong một tiến trình dài hơi. Kỳ vọng thực tế nhất có thể là các thỏa thuận nhân đạo bổ sung, cơ chế giảm leo thang cục bộ hoặc lộ trình cho các cuộc gặp cấp cao hơn. Bất kỳ tiến triển nào cũng cần được kiểm chứng bằng hành động trên thực địa, đặc biệt khi mùa đông lạnh đang đến gần và áp lực về hạ tầng năng lượng vẫn còn cao.

Cuộc gặp tại Abu Dhabi sẽ là bài kiểm tra quan trọng về ý chí chính trị của các bên. Liệu Nga, Ukraine và Mỹ có thể chuyển từ chuẩn bị kỹ thuật sang nhượng bộ thực chất hay không vẫn là câu hỏi mở, nhưng ít nhất đến thời điểm này, cả 3 bên đều đã gửi tín hiệu rằng họ sẵn sàng ngồi lại bàn đàm phán.