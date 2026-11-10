Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Reuters).

Ngày 10/11, phái đoàn Mỹ, Nga, Ukraine đã đàm phán tại Abu Dhabi (UAE). Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên do Mỹ làm trung gian sau khi vòng đàm phán hồi tháng 2 không đạt được kết quả đột phá.

Khi các cuộc đàm phán bắt đầu, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Mỹ hy vọng sẽ "tạo ra các mối quan hệ an ninh phù hợp giữa Ukraine, Nga và châu Âu để không chỉ kết thúc cuộc chiến này, chúng ta còn tạo ra một khuôn khổ mới và một sự thấu hiểu mới đảm bảo duy trì nhiều thập niên, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ hòa bình".

Trưởng phái đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết ông hy vọng phái đoàn "lớn hơn và chuyên nghiệp hơn" của Moscow sẽ “cho phép chúng ta tiến về phía trước trên con đường hướng tới hòa bình".

Một nguồn tin của Nga cho biết, "việc giải quyết vấn đề Ukraine là một vấn đề cực kỳ quan trọng, nhưng cũng chỉ là một hạng mục trong chương trình nghị sự" của các cuộc đàm phán 3 bên. “Mục tiêu chính là tạo ra một kiến trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt cho toàn bộ châu Âu", nguồn tin nói thêm.

Trước cuộc đàm phán 3 bên này, đại diện của Mỹ, Ukraine, NATO và châu Âu đã tổ chức một cuộc họp để tái khẳng định "cam kết chung về một kiến trúc an ninh châu Âu hậu chiến vững chắc".

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay, cuộc họp với các quan chức châu Âu và Ukraine đã thảo luận về cách thức kế thừa và phát triển dựa trên các thể chế và hiệp định an ninh châu Âu hiện có sau xung đột. Ông nhấn mạnh việc giải quyết các mối quan ngại an ninh hậu chiến và giảm thiểu nguy cơ bùng phát xung đột trong tương lai sẽ là yếu tố cốt lõi.

Tuy nhiên, một số chính khách châu Âu phản đối việc thảo luận về kiến trúc an ninh tổng thể của châu Âu ở giai đoạn này. Họ cho rằng tiến trình đạt được tại Ukraine phải là ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đầu tuần này phát biểu, các cuộc đàm phán an ninh diện rộng hơn cho châu Âu chỉ nên diễn ra khi đã có một lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Trong khi đó, Moscow bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Nga tuyên bố họ muốn một thỏa thuận toàn diện để kết thúc xung đột thay vì một quãng nghỉ mà trong đó Ukraine có thể tái trang bị vũ khí.

Nga từ lâu đã muốn có một bảo đảm mang tính ràng buộc pháp lý rằng NATO sẽ từ bỏ mọi hoạt động quân sự ở Đông Âu và Ukraine. Đây là một phần trong danh sách các yêu cầu bảo đảm an ninh mà Moscow đã cố gắng đàm phán với phương Tây nhưng thất bại.

Nga tuyên bố cảm thấy bị đe dọa bởi các mối quan hệ ngày càng gia tăng của Ukraine với NATO và khả năng liên minh này sẽ triển khai tên lửa trên lãnh thổ Ukraine.