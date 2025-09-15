Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được chuyển vào khu y tế trong tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

AFP dẫn lời một quan chức Cục Cải huấn Thái Lan cho biết ông Thaksin Shinawatra ngày 15/9 đã được chuyển đến khu y tế của nhà tù do tuổi tác và các vấn đề sức khỏe mãn tính.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh buộc ông Thaksin, 76 tuổi, phải thụ án tù 1 năm sau khi phán quyết rằng ông đã chấp hành sai bản án năm 2023 khi ở trong phòng bệnh viện thay vì trong buồng giam.

Vị tỷ phú viễn thông này là một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trường Thái Lan. Ông hiện phải thụ án tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok.

Một quan chức cấp cao Cục Cải huấn cho biết ông Thaksin “đã được chuyển đến khu y tế do tuổi tác và tình trạng sức khỏe với bệnh mãn tính”. Quan chức này không nói rõ ông có đang được điều trị hay chỉ được đưa đến đó như biện pháp phòng ngừa.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, cùng mẹ và chị gái, nằm trong nhóm đầu tiên đến thăm ông Thaksin ngày 15/9 sau khi ông hoàn tất thời gian cách ly bắt buộc.

Sau chuyến thăm kéo dài 30 phút, bà Paetongtarn nói với phóng viên và nhóm ủng hộ ông Thaksin bên ngoài nhà tù rằng tóc ông đã bị cạo theo quy định đối với phạm nhân.

“Sức khỏe của ông vẫn tốt. Ông có gặp chút vấn đề về huyết áp nhưng đó là chuyện bình thường, vì ở trong tù ai cũng chịu áp lực”, bà nói.

Ông Thaksin từng được bầu làm thủ tướng năm 2001 và tái đắc cử năm 2005, nhưng ông đã đối mặt với cuộc đảo chính quân sự khiến ông phải sống lưu vong ở nước ngoài trong nhiều năm.

Sau khi trở về vào tháng 8/2023, ông bị kết án 8 năm tù vì cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông chưa từng trải qua đêm nào trong buồng giam mà được đưa tới khu vực chăm sóc y tế.

Ông sau đó được giảm án nhờ ân xá hoàng gia trước khi được phóng thích theo chương trình dành cho tù nhân cao tuổi.

Luật sư của ông Thaksin, ôngWinyat Chatmontree, nói rằng hiện “chưa phải lúc” để nộp đơn xin cho ông Thaksin được thụ án bên ngoài nhà tù. “Phải có một khoảng thời gian chấp hành án trong tù theo quy định thì mới có thể được xem xét”, ông cho hay.

Ông cũng cho biết ông Thaksin không đòi hỏi bất kỳ sự ưu ái nào, kể cả các sắp xếp về an ninh, và “không có phòng đặc biệt” trong trại giam.