Cha con ông Thaksin lên tiếng sau phán quyết của tòa

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và con gái Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Reuters).

Sáng 9/9, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng với một số thành viên khác trong gia đình đã tháp tùng cha mình là cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến Tòa án Tối cao để nghe phán quyết liên quan đến vụ việc ông lưu trú kéo dài tại Bệnh viện Cảnh sát Bangkok từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024 thay vì thụ án trong tù.

Bà Paetongtarn đã có chia sẻ ngắn với báo chí sau khi tòa ra phán quyết buộc ông Thaksin phải thụ án một năm tù.

Bà Paetongtarn cho biết gia đình bà bày tỏ lòng biết ơn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn vì đã giảm án tù từ 8 năm xuống còn 1 năm cho cha bà.

"Chúng tôi biết ơn Nhà vua vì đã giảm án xuống còn một năm. Ngày nào chúng tôi cũng biết ơn Ngài", bà nói.

Bà cũng nói thêm rằng bà và các thành viên của đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục công việc của mình.

"Chúng tôi tự hào vì cha tôi đã tạo nên nhiều dấu mốc lịch sử cho đất nước, bao gồm những chính sách hữu ích mang lại lợi ích cho người dân. Hôm nay cũng là một ngày lịch sử khác, khi ông trở thành vị cựu thủ tướng đầu tiên phải vào tù. Đây là một điều khá nặng nề”, bà chia sẻ.

Bà khẳng định thêm: "Tôi và đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục hoạt động trong vai trò đối lập, làm việc vì nhân dân để giám sát chính phủ”.

Theo phán quyết của thẩm phán Tòa án Tối cao, việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện trong thời gian thụ án là trái pháp luật. Tòa khẳng định trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, mà ông Thaksin cũng đã cố tình kéo dài thời gian nằm viện.

Về phần mình, ngay sau phiên tòa, ông Thaksin đăng dòng bình luận trên mạng xã hội, khẳng định ông chấp nhận phán quyết của tòa án về mức án tù một năm. Ông nói rằng mình sẽ giữ vững cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông cũng bày tỏ mong muốn hướng tới việc giải quyết những vấn đề trong quá khứ, bao gồm các cuộc chiến pháp lý và những mâu thuẫn khác mà ông từng vướng phải.

"Từ hôm nay, dù tôi không còn tự do, tôi vẫn có tự do tư tưởng vì lợi ích của đất nước và nhân dân", ông Thaksin kết lại, đồng thời cho biết ông sẽ dành thời gian để phụng sự Nhà vua, đất nước và người dân Thái Lan.