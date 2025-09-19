Con gái tiết lộ tình trạng của ông Thaksin trong tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

Bà Paetongtarn Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan mới bị phế truất và là con gái của ông Thaksin, cho biết ngày 18/9 gia đình bà đã đến thăm cha mình tại nhà tù Klong Prem.

Đây là lần thứ hai gia đình được gặp ông Thaksin kể từ tuần trước sau khi tòa án ra phán quyết buộc ông thụ án một năm tù.

Phát biểu với phóng viên sau khi rời trại giam, bà Paetongtarn cho biết gia đình chỉ gặp và nói chuyện với ông Thaksin trong vòng 15 phút.

“Hôm nay chúng tôi phải rời đi sớm vì sức khỏe của cha không tốt. Cha tôi bị huyết áp cao và nói rằng cảm thấy mệt mỏi. Dù ông đã cắt tóc ngắn, tóc vẫn rụng, có thể do căng thẳng. Dù vậy, cha vẫn mỉm cười. Ông nói không ngủ ngon nhưng tinh thần vẫn lạc quan”, bà Paetongtarn tiết lộ.

Theo bà Kanokwan Jiewchuaphan, phó phát ngôn viên Cục Quản lý Trại giam, ông Thaksin sẽ được gặp bác sĩ tâm lý trong các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ dành cho phạm nhân mới.

Bà cho biết thêm ông Thaksin thường thức dậy vào 6h và đi ngủ lúc 21h30. Bữa sáng của ông thường là trứng luộc, còn trong ngày thì chủ yếu đọc sách, xem TV và đi bộ vung tay để tập thể dục.

Trong lần thăm này, gia đình cũng gửi vào tài khoản nhà tù cho ông Thaksin 15.000 baht (khoảng 470 USD) làm tiền sinh hoạt, với mức chi tiêu tối đa mỗi ngày là 500 baht. Ông chủ yếu dùng số tiền này để mua thêm thức ăn và đồ ăn vặt.

Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 9/9 đã ra phán quyết một năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra liên quan đến vụ việc ông lưu trú kéo dài tại bệnh viện thay vì thụ án trong giai đoạn 2023-2024.

Theo phán quyết của thẩm phán Tòa án Tối cao, việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật. Tòa khẳng định trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, mà Thaksin cũng đã cố tình kéo dài thời gian nằm viện trong thời gian thụ án.