Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được giao làm đốc công trong nhà tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và con gái, cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: AFP).

“Giám đốc trại giam nói rằng bố tôi sẽ được phân công giám sát việc nạo vét cống rãnh", bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, nói với phóng viên bên ngoài nhà tù hôm 26/9 sau khi đi thăm bố. Bà cho biết thêm sức khỏe của ông “vẫn ổn”.

Theo SCMP, vị trí này sẽ cho phép ông Thaksin, 76 tuổi, rời nhà tù trong giờ làm việc dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Với vai trò đốc công, ông sẽ giám sát các đội công nhân thay vì trực tiếp xúc rác và bùn từ các cống thoát nước ven đường ở Bangkok.

Theo báo cáo, những công việc bên ngoài như vậy thường được giao cho các tù nhân có hạnh kiểm tốt và chỉ còn thời gian thụ án ngắn.

Cục Cải huấn Thái Lan chưa công khai xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, các tài liệu công khai cho thấy nhà tù Klong Prem có triển khai chương trình dạy nghề nạo vét cống rãnh, phối hợp với chính quyền thành phố Bangkok. Các đội công nhân từ nhà tù thường xuyên tham gia dọn dẹp cống rãnh trong thủ đô dưới sự giám sát.

Từng là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất Đông Nam Á, ông Thaksin giữ chức thủ tướng từ năm 2001 đến khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự tháng 9/2006. Xuất thân là một doanh nhân viễn thông, ông vẫn duy trì ảnh hưởng nhất định ở chính trường Thái Lan.

Bà Paetongtarn, con gái út của ông, được bầu làm thủ tướng vào tháng 8 năm ngoái, dẫn dắt một liên minh dưới sự hậu thuẫn của đảng Pheu Thai thân gia tộc Shinawatra. Tuy nhiên, ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp đã phế truất bà, cáo buộc bà vi phạm chuẩn mực đạo đức và hiến pháp sau một cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Ông Thaksin trở về Thái Lan vào tháng 8/2023 sau khoảng 15 năm sống lưu vong để đối mặt với các bản án tham nhũng và lạm quyền.

Ban đầu ông bị kết án 8 năm tù, nhưng ngay sau khi trở về đã được chuyển tới Bệnh viện Cảnh sát Trung ương với lý do sức khỏe và lưu lại đó khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, ông nhận được lệnh ân xá hoàng gia để giảm án từ 8 năm xuống còn 1 năm, và được phóng thích có điều kiện vào tháng 2 năm ngoái sau khi thụ án một nửa.

Tuy nhiên, trong tháng này, Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng thời gian nằm viện kéo dài của ông Thaksin là “không cần thiết về mặt y tế” và không thể tính là thời gian thụ án. Ông bị yêu cầu quay lại nhà tù ngay ngày 9/9.

Phán quyết này làm dấy lên đồn đoán rằng ông có thể xin được quản thúc tại gia hoặc thụ án trong bệnh viện. Nhưng vào ngày 16/9, luật sư của ông, ông Winyat Chartmontree, đã bác bỏ, khẳng định gia đình ông Thaksin không xin đặc quyền nào.

Ông nói thêm rằng, ông Thaksin hiện bị giam giữ trong khu dành cho tù nhân cao tuổi gần Bệnh viện Cải huấn. Theo luật Thái Lan, một số tù nhân có thể xin thụ án tại nhà hoặc cơ sở y tế, tùy theo tiêu chí và đánh giá rủi ro của Cục Cải huấn. Ông Winyat cho biết điều này có thể được cân nhắc “khi đến thời điểm thích hợp”.