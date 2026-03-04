Cuộc gọi thay đổi Trung Đông trước chiến dịch của Mỹ-Israel nhằm vào Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: GPO).

Trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin ngày 3/3 cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 23/2 để thông báo rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sẽ tập trung tại Tehran cùng các cố vấn cấp cao vào ngày 28/2 và đó có thể là thời điểm thích hợp để Mỹ và Israel triển khai chiến dịch không kích.

Axios mô tả cuộc điện đàm là “cuộc gọi đã thay đổi Trung Đông”. Theo nguồn tin, ngay lập tức, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) kiểm tra thông tin do Cục Tình báo Quân đội Israel cung cấp, và họ đã xác nhận thông tin này.

Các quan chức Mỹ cho biết khi công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công được xúc tiến, Tổng thống Trump đã đưa ra một “quyết định có chủ ý” là không tập trung quá nhiều vào Iran trong bài phát biểu Thông điệp liên bang vào ngày hôm sau sau cuộc gọi với ông Netanyahu, do lo ngại Iran sẽ cảnh giác hơn.

Đến ngày 26/2, cùng ngày các đặc phái viên hàng đầu của ông Trump gặp các nhà đàm phán Iran tại Geneva, CIA đã “xác nhận dứt khoát rằng tất cả những người này (các nhà lãnh đạo và chỉ huy quân đội cấp cao của Iran) sẽ có mặt cùng một địa điểm, và chúng ta cần tận dụng điều đó”.

Sau cuộc gặp tại Geneva, các đặc phái viên được cho là đã báo cáo lên Tổng thống Trump về việc các cuộc đàm phán không đi đến đâu: “Nếu ngài quyết định muốn theo đuổi ngoại giao, chúng tôi sẽ thúc đẩy và đấu tranh để đạt được một thỏa thuận. Nhưng phía Iran cho thấy họ không sẵn sàng đạt một thỏa thuận mà ngài có thể hài lòng”.

Ngày hôm sau, sau khi quyết định rằng các cuộc đàm phán là vô ích và thông tin tình báo về Lãnh tụ Tối cao Khamenei là chắc chắn, ông Trump cuối cùng đã ra lệnh tấn công Iran.

Bản tin của Axios cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Mỹ và Israel ban đầu dự định tiến hành tấn công vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 và vào ban đêm để chính quyền có thời gian xây dựng sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với chiến dịch, nhưng ông Netanyahu đã “thúc ép” đẩy nhanh thời điểm.

Đến sáng 28/2, chiến dịch không kích chung của Mỹ và Israel diễn ra nhằm vào hàng loạt mục tiêu ở Iran. Cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Khamenei và một loạt chỉ huy quân sự cấp cao Iran thiệt mạng.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, tình báo Mỹ và Israel đã dành nhiều tháng để thu thập thông tin.

Israel được cho là đã xâm nhập vào mạng lưới camera giao thông quy mô lớn của Tehran để theo dõi đội cận vệ của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao khác. Thông qua các camera, tình báo Israel đã xây dựng hồ sơ về địa chỉ, lịch làm việc và đối tượng bảo vệ của các cận vệ. Điều đó giúp họ xác định được sự hiện diện của ông Khamenei tại cuộc họp định mệnh hôm 28/2.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã vấp phải chỉ trích, Iran cũng lập tức đáp trả nhằm vào các căn cứ, cơ sở ngoại giao của Mỹ trong khu vực.