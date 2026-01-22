Tiêm kích Su-35 Nga hoàn toàn có thể bắn hạ F-35 Mỹ trong một số điều kiện nhất định (Ảnh: Topwar).

Dù phần lớn các cuộc đối đầu chỉ diễn ra trên lý thuyết, thực tế chiến trường Ukraine đã chứng kiến Su-35 Nga áp đảo F-16, đặt ra câu hỏi về khả năng của nó khi đối đầu với F-35 Mỹ.

Su-35 áp đảo F-16 tại Ukraine

Kế thừa từ dòng tiêm kích Su-27 huyền thoại, Su-35 đã chứng minh năng lực vượt trội tại Syria và Ukraine. Động cơ Saturn AL-41F1S, với khả năng điều khiển vector lực đẩy 3 chiều, cho phép Su-35 thực hiện các động tác cơ động cực độ, "nhảy múa trên bầu trời" trong không chiến quần vòng (dogfight).

Radar Irbis-E (N035) PESA với công suất phát đỉnh 20kW giúp Su-35 phát hiện mục tiêu có diện tích phản xạ radar (RCS) 3m² ở cự ly 300-400km. Hệ thống dò hồng ngoại OLS-35 cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 50km mà không cần bật radar, hoạt động rất hiệu quả trong môi trường áp chế điện tử mạnh.

Su-35 được trang bị tên lửa không đối không tầm trung R-77-1 (RVV-SD) và tên lửa tầm cực xa R-37M (RVV-BD) với cự ly phóng 300-400km. Bộ Quốc phòng Anh báo cáo, Nga đã sử dụng R-37M từ MiG-31BM và Su-35 để đánh chặn máy bay Ukraine từ khoảng cách lớn.

Tiêm kích Su-35 Nga bất ngờ "tạt đầu" khiến phi công F-16 Mỹ choáng váng giật mình (Video: Media Magik Entertainment).

Su-35 thường xuyên phối hợp với máy bay cảnh báo sớm A-50U, tạo thành "chuỗi tiêu diệt" hiệu quả trong không chiến tầm xa, vượt trội so với các tiêm kích cùng thế hệ của phương Tây.

Cựu Tư lệnh Không quân Ukraine Yuri Ignat thừa nhận: "Nga sở hữu máy bay có tầm quan sát xa hơn và tên lửa có thể bắn xa hơn, vượt trội so với F-16".

Một phi công F-16 của Ukraine cũng cho biết, sự hiện diện của Su-35 trên bầu trời đã ngăn cản anh và đồng đội chiến đấu theo cách họ được huấn luyện ở châu Âu.

"Chúng tôi không thể sử dụng chiến thuật của NATO, nếu không sẽ bị Su-35 và các hệ thống phòng không bắn hạ ngay lập tức. Thật không may, họ kiểm soát bầu trời. Chúng tôi phải bay ở độ cao thấp và liên tục thực hiện các thao tác cơ động", phi công này chia sẻ với Tạp chí Military Watch.

Các đối tác phương Tây liên tục nhắc nhở Bộ chỉ huy Ukraine rằng máy bay F-16 và Mirage do NATO cung cấp không đủ khả năng cạnh tranh với Su-35, và điều này cần được tính đến trong kế hoạch tác chiến.

F-16 Ukraine đối đầu với Su-35 Nga (Ảnh minh họa: Growling Sidewinder).

Su-35 có thể "bắt thóp" F-35?

Trang mạng Scout.com đã đưa ra kịch bản đối đầu giữa Su-35 và F-35. Dù là thế hệ 4++, Su-35 tích hợp nhiều công nghệ thế hệ 5, có khả năng bay hành trình siêu thanh Mach 2,25 ở độ cao lớn, trong khi F-35 chỉ đạt Mach 1,6 khi đốt tăng lực toàn phần, tạo ra tín hiệu nhiệt lớn làm giảm khả năng tàng hình.

Scout.com nhận định: "Su-35 bay hành trình siêu thanh ở độ cao lớn có lợi thế rõ ràng trong việc chủ động chọn độ cao, thời điểm và cách thức giao chiến. F-35 với tốc độ bay chậm hơn sẽ buộc phải thụ động né tránh". Tốc độ chậm hơn cũng làm giảm cơ hội phóng tên lửa và phạm vi tác chiến của F-35.

F-35 trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder và AIM-120 AMRAAM tối tân. Trong không chiến ngoài tầm nhìn, F-35 có thể phát hiện và bắn trước, nhưng việc radar dẫn đường chủ động trên tên lửa bật lên sẽ bộc lộ vị trí của nó. Khả năng đánh trúng Su-35 với khả năng cơ động cao và hệ thống đối kháng điện tử hiện đại của tên lửa dẫn đường bán chủ động là rất thấp.

Trong không chiến quần vòng, F-35 gần như không có cơ hội sống sót nếu gặp đối thủ "cứng" như Su-35. Scout.com đánh giá: "Về cơ bản, F-35 sẽ không có cơ hội khi đối đầu với Su-35 trong không chiến quần vòng".

F-35 bị đánh giá có khả năng thao diễn kém hơn cả F-16 và F/A-18 Super Hornet, trong khi Su-35 là một trong những tiêm kích có khả năng thao diễn và không chiến quần vòng tốt nhất thế giới.

Điểm mạnh chính của F-35 là khả năng tàng hình và hệ thống cảm biến công nghệ cao, cho phép tấn công Su-35 bất ngờ bằng tên lửa AMRAAM từ ngoài tầm nhìn.

Tuy nhiên, chuyên gia Justin Bronk của RUSI nhận xét: "Su-35 không phải là F-35, nhưng khi được đặt đúng vị trí trong hệ thống tác chiến tích hợp, nó có thể nguy hiểm không kém gì các máy bay thế hệ mới hơn".

Chiến thuật im lặng điện từ kết hợp hệ thống cảm biến IRST+ có thể giúp Su-35 gây bất ngờ, phát hiện và tấn công F-35 trước khi đối phương kịp nhận ra.