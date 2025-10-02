Colombia trục xuất toàn bộ nhà ngoại giao Israel

Tổng thống Colombia Gustavo Petro xuống đường ủng hộ Palestine bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ hôm 26/9 (Ảnh: AFP).

Theo các nguồn tin, quyết định của Tổng thống Petro được đưa ra sau khi hai phụ nữ Colombia bị Israel bắt giữ khi tham gia một đoàn tàu nhân đạo hướng đến Gaza.

Tổng thống Petro thông báo quyết định này trên mạng xã hội, chỉ trích vụ bắt giữ và ngay lập tức chấm dứt hiệp định thương mại tự do giữa Colombia và Israel.

Văn phòng tổng thống cho biết, 2 công dân Colombia nằm trong số những người trên các tàu bị bắt giữ và Colombia yêu cầu Israel thả họ ngay lập tức.

Những công dân Colombia này "đã tham gia vào các hoạt động nhân đạo đoàn kết với Palestine", Tổng thống Petro viết trên X.

Vào tối 1/10, giờ địa phương, quân đội Israel đã chặn và lên một số tàu chở hàng viện trợ hướng đến Gaza. “Nhiều tàu của Global Sumud Flotilla, đặc biệt là Alma, Sirius, Adara, đã bị lực lượng Israel chặn và lên tàu ở vùng biển quốc tế”, tổ chức tìm cách đưa viện trợ đến Gaza, Global Sumud Flotilla (GSF) nói và cho biết thêm rằng, các nhà hoạt động bị bắt đang được chuyển đến một cảng Israel.

Trong khi đó, các quan chức Israel mô tả những đoàn tàu như thế này là "hành động khiêu khích" không nhằm mục đích cung cấp viện trợ mà là hỗ trợ Hamas.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận một số tàu đã bị chặn lại một cách an toàn và hành khách đang được đưa về một cảng Israel. “Greta và bạn bè của cô đều an toàn và khỏe mạnh”, bộ này viết trên X nhắc đến nhà hoạt động nổi tiếng người Thụy Điển Greta Thunberg.

Động thái của Israel đã vấp phải sự lên án của quốc tế và làm dấy lên các cuộc biểu tình ở một số quốc gia.

Tại Colombia, người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Bogota, phản đối việc binh sĩ Israel bắt giữ Manuela Bedoya và Luna Barreto, hai người Colombia có mặt trên tàu Global Sumud.

Hôm 26/9, Tổng thống Petro thậm chí đã xuống đường tuần hành ủng hộ Palestine bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Washington sau đó tuyên bố sẽ thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia vì "kêu gọi binh sĩ Mỹ bất tuân thượng lệnh" khi phát biểu trước một đám đông bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc.

Đáp lại, Tổng thống Petro bày tỏ không bận tâm đến việc bị hủy thị thực.