Chuyên gia cảnh báo di chứng hậu Covid-19 ở trẻ em

Nhiều bằng chứng cho thấy trẻ em vẫn có thể có các triệu chứng kéo dài sau khi mắc Covid-19 (Ảnh minh họa: Healthline).

RT dẫn nghiên cứu của các chuyên gia từ Đại học Đông Anglia và tổ chức từ thiện Giác quan thứ 5 chuyên giúp đỡ những người mắc chứng rối loạn vị giác và khứu giác cho biết một số trẻ có thể trở nên kén ăn sau khi mắc Covid-19. Đây là triệu chứng parosmia hay chứng rối loạn khứu giác, khiến người ta cảm thấy khó chịu với những món ăn mà trước đó họ từng rất thích, từ đó gây ra kén ăn.

Các nhà khoa học giải thích, bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi parosmia có thể ngửi thấy mùi bắp cải thối thay vì mùi chanh, hay mùi xăng thay vì mùi sôcôla. "Do vậy, một số trẻ em có thể sẽ cảm thấy không còn hứng thú với những món ăn mà chúng từng yêu thích", các chuyên gia cho biết và nói thêm rằng những trường hợp này đang có xu hướng gia tăng.

Parosmia từng xuất hiện phổ biến ở nhiều người trưởng thành mắc Covid-19. Tuy nhiên, căn bệnh này đang ngày càng phổ biến hơn ở trẻ nhỏ, điều này cho thấy, nó cũng ảnh hưởng đến trẻ em, thậm chí một số trẻ không còn hứng thú với ăn uống.

Giáo sư chuyên nghiên cứu về khứu giác Carl Philpott cho biết, đây là lần đầu tiên ông gặp hiện tượng parosmia ở trẻ em. Rối loạn khứu giác có thể sẽ là vấn đề lớn hơn đối với trẻ đã gặp sẵn các vấn đề về ăn uống hay các yếu tố khác như tự kỷ.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết, do parosmia hiếm khi xảy ra ở trẻ em, nên có thể không được phát hiện và quan tâm đúng mức.

Mất hoặc thay đổi vị giác, khứu giác là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh nhân Covid-19, nhưng trong hầu hết trường hợp, vị giác và khứu giác của họ sẽ trở lại bình thường sau vài tuần hoặc vài tháng, một số trường hợp đòi hỏi phải điều trị hoặc trở thành mãn tính.

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ nhỏ đang có xu hướng tăng nhanh so với giai đoạn đầu của đại dịch, một phần là do trẻ em là đối tượng chưa được tiêm chủng vaccine Covid-19, một phần do sự xuất hiện của biến chủng Omicron dễ lây lan hơn.

Đến nay, các triệu chứng Covid-19 ghi nhận ở trẻ nhỏ được cho là ít nghiêm trọng. Một nghiên cứu mới đây ở Mỹ cho biết, Omicron có thể gây triệu chứng ho rít thành tiếng ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Lý giải về điều này, bác sĩ Buddy Creech, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ), cho biết không giống với các biến chủng trước kia của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, biến chủng Omicron được đánh giá là gây ảnh hưởng nhiều hơn đến đường hô hấp trên, thay vì ảnh hưởng sâu đến phổi ở đường hô hấp dưới. Theo các chuyên gia, đây là một dạng viêm dây thanh quản, khí quản và ống phế quản khá phổ biến và dễ điều trị.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, trẻ vẫn có nguy cơ mắc Covid-19 thể nặng và gặp các triệu chứng kéo dài. Do vậy, họ khuyến cáo trẻ em cũng cần được đảm bảo các yếu tố phòng dịch và tiêm chủng khi đủ tiêu chuẩn để giảm nguy cơ bệnh nặng.