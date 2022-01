Chuyên gia phát hiện triệu chứng mới do Omicron gây ra ở trẻ nhỏ

Dân trí Các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra một triệu chứng mới mà biến chủng Omicron gây ra ở trẻ dưới 5 tuổi có thể khiến phụ huynh lo lắng.

(Ảnh minh họa: Getty).

Theo RT, các nhà nghiên cứu ở Mỹ phát hiện, Omicron có thể gây triệu chứng ho rít thành tiếng ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi - trẻ chưa đủ độ tuổi tiêm chủng vaccine Covid-19 ở hầu hết các nước trên thế giới. Bác sĩ Buddy Creech, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ), một số bệnh nhi Covid-19 đã có triệu chứng ho dữ dội, ho rít thành tiếng.

Lý giải về điều này, ông Creech cho biết, không giống với các biến chủng trước kia của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, biến chủng Omicron được đánh giá là gây ảnh hưởng nhiều hơn đến đường hô hấp trên, thay vì ảnh hưởng sâu đến phổi ở đường hô hấp dưới.

Theo các chuyên gia, đây là một dạng viêm dây thanh quản, khí quản và ống phế quản khá phổ biến và dễ điều trị. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo ngại. Bác sĩ Amy Edwards, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Cleveland, cho biết ho rít thành tiếng nghe có vẻ đáng sợ, nhưng không có nghĩa là trẻ gặp vấn đề nào về phổi.

Ho rít thành tiếng cũng có thể do nhiều loại virus gây ra và thông thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 3 tuổi, nhiều nhất là ở trẻ một tuổi. Hầu hết các trường hợp ho rít thành tiếng đều nhẹ và có thể điều trị tại nhà, các triệu chứng có thể giảm dần trong vòng 48 giờ.

"Phương pháp điều trị chính là thông đường hô hấp trên cho đến khi tình trạng viêm giảm", bác sĩ Amy nói.

Mỹ đang ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ tăng kỷ lục với khoảng 1.000 trẻ phải nhập viện điều trị trong một ngày. Theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, trong ngày 5/1, hơn 950 trẻ ở nước này phải nhập viện do Covid-19, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Số ca bệnh nhi Covid-19 nhập viện tăng vọt ở Mỹ tăng vọt vài tuần trở lại đây, cụ thể, tăng gấp 3 lần trong vòng 2 tuần qua khi biến chủng Omicron lây lan nhanh.

Để hạn chế đà lây lan ở trẻ nhỏ, giới chức y tế Mỹ khuyến cáo trẻ trên 2 tuổi nên tiếp tục đeo khẩu trang ở nơi công cộng và cha mẹ nên đưa trẻ đủ điều kiện đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 mặc dù Covid-19 được cho là ít gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ hơn so với người trưởng thành.

Biến chủng Omicron xuất hiện lần đầu tiên ở châu Phi và đã lan ra khoảng 130 quốc gia trên thế giới. Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra, biến chủng này có tốc độ lây lan cao hơn nhiều so với các chủng trước đó của SARS-CoV-2 và có thể né một phần miễn dịch.

Các nghiên cứu cũng nói rằng, Omicron dường như gây triệu chứng nhẹ hơn so với biến chủng Delta. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn Delta nhưng sẽ là sai lầm khi quan niệm đây chỉ là chủng nhẹ. WHO cho biết, với tốc độ lây lan hiện nay, Omicron có thể làm kiệt quệ bất cứ hệ thống y tế nào, khi đó, số ca bệnh nặng và tử vong sẽ tăng.

Minh Phương

Theo RT, Nature