Chuyến bay của Tổng thống Putin đến Ấn Độ được quan tâm nhất thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin trên chuyên cơ (Ảnh minh họa: RIA Novosti).

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 4/12 đã lên đường đến New Delhi để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, và rõ ràng là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất mà Ấn Độ tổ chức trong thời gian gần đây.

Chuyến thăm của ông Putin đến Ấn Độ nhận được sự quan tâm lớn trên không gian mạng.

Theo trang web theo dõi các chuyến bay toàn cầu Flightradar24, chuyến bay của ông Putin hôm nay được quan tâm nhiều nhất.

“Chuyến bay được theo dõi nhiều nhất của chúng tôi lúc này: một trong các máy bay của chính phủ Nga đang trên đường tới Ấn Độ. Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ gặp nhau trong 2 ngày tại New Delhi", Flightradar24 chia sẻ trên mạng xã hội X.

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khởi hành từ Moscow đến New Delhi hôm nay 4/12 (Ảnh: Flightradar24).

Bình luận về việc chuyến thăm Ấn Độ của ông được quan tâm, Tổng thống Putin nói: “Không có gì đặc biệt về việc thế giới dõi theo chuyến thăm của chúng tôi”. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn với dân số 1,5 tỷ người, và nền kinh tế của nước này nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Ông cho biết, 2 nước có một kế hoạch hợp tác toàn diện, bao trùm các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, thám hiểm không gian và năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, các dự án còn bao gồm hàng không và đóng tàu.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Modi sẽ tiếp đón Tổng thống Putin tại tư dinh của ông để có một cuộc gặp không chính thức, theo hình thức trao đổi riêng giữa 2 nhà lãnh đạo.

Ngày hôm sau sẽ bắt đầu với lễ đón chính thức tại Phủ tổng thống. Chương trình sau đó sẽ bao gồm các cuộc hội đàm Nga - Ấn theo định dạng hẹp và mở rộng, một bữa tiệc trưa chính thức kèm chương trình hòa nhạc do Thủ tướng Modi chủ trì, một cuộc gặp với Tổng thống Ấn Độ, và một buổi chiêu đãi cấp nhà nước.

Tổng thống Putin cũng sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - Ấn và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi.

Theo hãng thông tấn TASS, nhân dịp này, 2 bên sẽ ký 10 văn kiện liên chính phủ và hơn 15 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa các tổ chức thương mại và phi thương mại của 2 nước.

Để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin, Ấn Độ đã đặt thủ đô New Delhi trong tình trạng báo động cao với các đội SWAT và lực lượng an ninh dày đặc.

Trao đổi với hãng tin PTI, các sĩ quan cảnh sát cấp cao Ấn Độ cho biết từ lúc Tổng thống Putin đến cho đến khi rời đi, mọi di chuyển của ông sẽ được nhiều đơn vị an ninh theo sát.

“Việc điều phối từng phút đang được tiến hành, và tất cả các cơ quan liên quan đã được chỉ đạo duy trì mức cảnh giác tối đa. Hơn 5.000 nhân viên cảnh sát sẽ được triển khai để duy trì an ninh nghiêm ngặt”, một sĩ quan nói.

An ninh tuyến đường và các sắp xếp về giao thông cũng sẽ được giám sát.

“Tất cả các tuyến đường dành cho di chuyển của các nhân vật quan trọng đã được bảo đảm trước. Các khuyến cáo giao thông sẽ được ban hành theo từng thời điểm nhằm giảm thiểu bất tiện cho người dân. Các hệ thống chống máy bay không người lái sẽ được triển khai”, một quan chức khác cho hay.

Một lưới an ninh nhiều tầng cũng đã được thiết lập với các đội SWAT, đơn vị chống khủng bố, lính bắn tỉa và các đội phản ứng nhanh được bố trí tại các điểm nhạy cảm.