Tổng thống Putin nêu lý do Nga xoay trục sang phương Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

“Vấn đề không phải là chúng tôi đang thực hiện một cú xoay trục chiến lược nào đó liên quan đến các sự kiện ở Ukraine. Từ những năm 2000, như tôi đã nói nhiều lần, chúng tôi thực sự đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến khía cạnh hợp tác này”, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn Tổng biên tập Nomad TV Natalia Krolevich ngày 27/11.

Ông giải thích thêm: “Không phải vì chúng tôi gặp vấn đề gì với các đối tác châu Âu. Mà vì các nền kinh tế của những nước phương Đông đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nền kinh tế các nước phương Tây. Nhịp độ tăng trưởng đang ở đây, tại phương Đông, chứ không phải ở phần châu Âu của tiểu lục địa chúng ta”.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng nhắc lại thiệt hại của Liên minh châu Âu sau khi khối này từ chối hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng và nói rằng khả năng cạnh tranh trong khối đang suy giảm và nền kinh tế Đức đã rơi vào suy thoái 3 năm liên tiếp.

“Sau các sự kiện ở Ukraine, chính châu Âu đã bắt đầu tự cô lập khỏi chúng tôi. Trong lĩnh vực năng lượng, họ đã trải qua kết quả ai cũng biết: khả năng cạnh tranh đang suy giảm, và nền kinh tế Đức đã suy thoái năm thứ ba liên tiếp”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Putin nhấn mạnh, nếu châu Âu đột nhiên quyết định quay lại hợp tác kinh tế với Nga, thì Moscow không phản đối và sẵn sàng làm việc với tất cả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết, ông hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc, nhưng là trong trường hợp các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn thành.