Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nhà máy chế tạo vũ khí

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một nhà máy sản xuất đạn dược hồi tháng 5 (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược lớn vào ngày 31/8 để xem xét năng lực sản xuất tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, địa điểm chính xác của nhà máy không được tiết lộ.

Tại nhà máy, ông Kim Jong-un cho biết quy trình sản xuất được hiện đại hóa sẽ nhanh chóng tăng cường năng lực chế tạo tên lửa và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa chủ chốt.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng phê duyệt 3 kế hoạch sản xuất tên lửa mới và một kế hoạch chi tiêu quốc phòng.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên ngày 24/8 đưa tin ông Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng thử 2 loại tên lửa phòng không mới.

Theo KCNA, vụ phóng thử cho thấy 2 hệ thống vũ khí tên lửa mới có “khả năng tác chiến vượt trội”.

KCNA không giải thích chi tiết về các loại tên lửa này, chỉ nói rằng “chế độ vận hành và phản ứng dựa trên công nghệ độc đáo và đặc biệt”.

“Vụ phóng đặc biệt chứng minh rằng các đặc tính công nghệ của hai loại tên lửa rất phù hợp để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không khác nhau”, KCNA cho biết.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn.

Trong thời gian qua, nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - và cam kết xây dựng “lòng tin quân sự”.

Tuy nhiên, Triều Tiên cho biết nước này chưa quan tâm tới việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.