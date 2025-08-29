Lãnh đạo Triều Tiên có thể đi chuyến tàu đặc biệt khi thăm Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân đến Bắc Kinh trên chuyến tàu chống đạn đặc biệt năm 2018 (Ảnh: Yonhap).

Truyền thông Triều Tiên tuần này xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tới Trung Quốc dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn các nguồn tin cho biết, ông Kim Jong-un có thể sử dụng tàu hỏa đặc biệt, thay vì sử dụng máy bay riêng, cho chuyến thăm Trung Quốc lần này.

"Xét đến nhiều tình huống khác nhau, ông Kim Jong-un dự kiến ​​sẽ sử dụng tàu hỏa đặc biệt của mình cho chuyến đi sắp tới tới Trung Quốc", nguồn tin cho biết.

Một dấu hiệu cho thấy khả năng trên là khách sạn Zhonglian ở Đan Đông, một thành phố của Trung Quốc gần biên giới Triều Tiên, được cho là đã tạm dừng đặt phòng cho khách du lịch nước ngoài trong thời gian trước và sau lễ duyệt binh.

Nằm trên tuyến đường sắt từ Triều Tiên đến Trung Quốc, khách sạn này trước đây từng tạm dừng đặt phòng cho khách du lịch nước ngoài khi ông Kim Jong-un đến Trung Quốc.

Đoàn tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên được bọc thép, có khả năng chống đạn, được trang bị các thiết bị công nghệ cao để đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ Triều Tiên mỗi khi công du.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đăng tải những hình ảnh về đoàn tàu cho thấy sàn tàu được làm bằng các tấm chống đạn. Ngoài ra, đoàn tàu còn có hệ thống liên lạc vệ tinh và tất cả các toa được kết nối với nhau.

Một quan chức Nga từng lên tàu đã mô tả đây là một "pháo đài di động hoàn hảo".

Đoàn tàu bọc thép trở nên quen thuộc trong mỗi chuyến công du nước ngoài của ông Kim Jong-un mặc dù ông hiếm khi công du. So với phi đội máy bay đã lâu đời của Triều Tiên, đoàn tàu bọc thép được coi là phương tiện an toàn và thích hợp với các chuyến công du của ông Kim Jong-un và phái đoàn.

Hiện không rõ các lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng bao nhiêu đoàn tàu bọc thép trong những năm qua, song Ahn Byung-min, một chuyên gia an ninh của Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng cần vài chiếc vì lý do an ninh.

Theo chuyên gia Ahn, mỗi đoàn tàu này có khoảng 10-15 toa, một vài toa trong số đó chỉ nhà lãnh đạo Triều Tiên được phép sử dụng, trong khi các toa khác để chở nhân viên an ninh, nhân viên y tế.

Đoàn tàu có tốc độ tối đa 40-60km/h. "Mặc dù tốc độ chậm, nhưng đoàn tàu bọc thép được xem là phương tiện di chuyển thoải mái và an toàn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên hơn bất cứ phương tiện nào khác", chuyên gia Ahn nói.

Một đoạn video được công bố năm 2018 cho thấy ông Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc trên một toa tàu rộng rãi có ghế dài màu hồng. Đoạn video cũng cho thấy văn phòng làm việc của ông Kim Jong-un trên toa tàu với bàn ghế, bản đồ.