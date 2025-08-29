Chủ tịch Quốc hội New Zealand trổ tài làm bò cuốn lá lốt của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee làm món bò cuốn lá lốt (Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, vào ngày 29/8, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đã đến thăm nhà hàng KOTO, một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận nổi tiếng với chương trình đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Tại đây, ông đã có dịp trải nghiệm tự tay chế biến món thịt bò cuốn lá lốt, một món ăn dân dã, quen thuộc trong ẩm thực Việt.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand tỏ ra hào hứng với hoạt động trải nghiệm này và chăm chú lắng nghe đầu bếp KOTO giới thiệu về cách chế biến món ăn: “Thịt bò New Zealand kết hợp cùng nước mắm Việt Nam và được gói trong những chiếc lá lốt hình trái tim chính là hình ảnh tượng trưng cho mối quan hệ gắn bó, bền chặt giữa hai quốc gia”.

Sau phần hướng dẫn, Chủ tịch Quốc hội Brownlee trực tiếp nêm nếm và cuốn những chiếc chả lá lốt.

Với kỹ năng nấu nướng sẵn có, ông thực hiện các bước một cách rất thuần thục, không gặp chút khó khăn nào.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam (Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam).

Sau đó, ông cùng đoàn nghị sĩ New Zealand thưởng thức các miếng chả lá lốt đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả thành viên đoàn đều hết lời khen ngợi món ăn. Họ đánh giá món ăn có vị rất ngon, lạ miệng và đậm đà, vừa mang nét đặc trưng của ẩm thực Việt, vừa gợi sự kết nối gần gũi với sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của New Zealand.

Chủ tịch Gerry Brownlee và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm một món ăn truyền thống của Việt Nam ngay tại Hà Nội.

Cũng trong hoạt động này, Chủ tịch Quốc hội Brownlee có dịp gặp gỡ và trò chuyện với đại diện của KOTO, HopeBox, Tòhe và KymViet, 4 doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh hỗ trợ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật ở Việt Nam.