Doanh nhân New Zealand - ASEAN sẽ hội tụ tại Việt Nam để kết nối và hợp tác

Đoàn đại biểu YBLI gồm các doanh nhân đến từ Đông Nam Á thăm New Zealand hồi tháng 6 (Ảnh: Asia New Zealand Foundation).

Các lãnh đạo doanh nghiệp từ New Zealand và Đông Nam Á sẽ gặp gỡ tại Việt Nam vào tháng này trong khuôn khổ Sáng kiến Lãnh đạo Doanh nhân Trẻ ASEAN (YBLI), diễn ra từ ngày 23-27/7 tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Sự kiện do Quỹ Châu Á New Zealand Te Whītau Tūhono tổ chức, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT).

Sự kiện quy tụ các cựu học viên chương trình YBLI và các doanh nhân đến từ nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, công nghệ, du lịch, thời trang, y tế, thực phẩm và đồ uống, nhằm kết nối, hợp tác và khám phá các cơ hội phát triển mới.

“Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn xây dựng những kết nối bền vững giữa các doanh nhân từ New Zealand và ASEAN. Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực, và việc tăng cường quan hệ, thương mại và hợp tác kinh tế tại đây sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên", bà Suzannah Jessep, Giám đốc điều hành Quỹ châu Á New Zealand chia sẻ.

Ông Nick Siu, Giám đốc Chương trình Kinh doanh và Khởi nghiệp của Quỹ, bổ sung: “Đây là cơ hội để các lãnh đạo trẻ học hỏi lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển những ý tưởng mới có thể dẫn đến các mối quan hệ đối tác".

“Kể từ khi tham dự sự kiện YBLI lần trước, tôi đã phát triển công ty tư vấn của mình và hiện đang mở rộng sang thị trường Australia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, bà Kaye-Maree Dunn, Giám đốc điều hành Making Everything Achievable và Āhau NZ Limited chia sẻ.

Hoạt động này cũng đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand với ASEAN và Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ châu Á New Zealand.

“New Zealand tự hào là người bạn và đối tác thân thiết của ASEAN trong hơn 50 năm qua. Việc tăng cường mối quan hệ này không chỉ trên phương diện ngoại giao, sự kiện lần này giúp trao quyền cho các lãnh đạo trẻ, xây dựng quan hệ đối tác và tạo ra những cơ hội cùng có lợi cho cả ASEAN và New Zealand", bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết.