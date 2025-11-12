Chính phủ Mỹ sắp mở cửa lại, Tổng thống Trump tuyên bố thắng lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Hạ viện Mỹ hôm nay 12/11 sẽ bỏ phiếu về dự luật chi tiêu nhằm giải quyết bế tắc kéo dài 6 tuần nhằm mở cửa lại chính phủ sau khi Thượng viện thông qua dự luật ngân sách với tỉ lệ phiếu bầu 60-40, trong đó 8 thành viên của đảng Dân chủ ủng hộ đề xuất.

Tổng thống Trump gọi đây là “chiến thắng lớn” của đảng Cộng hòa khi bế tắc tại Thượng viện được giải quyết.

Ông Trump đã chúc mừng Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune.

“Chúc mừng ông và mọi người vì một chiến thắng rất lớn. Chúng ta đang mở cửa đất nước, lẽ ra nó không bao giờ phải bị đóng lại”, ông Trump nói và cho biết ông mong Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ thông qua dự luật nhằm tài trợ cho chính phủ đến tháng 1.

Các lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ tuyên bố sẽ phản đối dự luật tài trợ cho chính phủ, nhưng dự luật nhiều khả năng sẽ được thông qua tại Hạ viện bởi dự luật chỉ cần đa số đơn giản.

Ngay từ đầu, ông Trump đã gây áp lực lên phe Dân chủ bằng cách để việc đóng cửa gây thiệt hại tối đa và từ chối đàm phán về những yêu cầu của họ liên quan đến bảo hiểm y tế.

Một triệu nhân viên liên bang không được nhận lương, các khoản hỗ trợ thực phẩm cho người thu nhập thấp bị đe dọa, và hành khách đi máy bay phải đối mặt với hàng nghìn chuyến bay bị hủy và trì hoãn trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy ngày 11/11 cảnh báo tình trạng hỗn loạn có thể tồi tệ hơn vào cuối tuần nếu việc đóng cửa tiếp tục khi các kiểm soát viên không lưu không được trả lương.

“Các hãng hàng không sẽ phải đưa ra những tính toán nghiêm túc về việc liệu họ có tiếp tục bay hay không, chấm hết”, ông Duffy nói.