Chính phủ Mỹ lại đóng cửa một phần

Tòa nhà quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tối 30/1 (giờ Mỹ), Thượng viện đã thông qua một thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang và cho các nhà lập pháp thêm thời gian để giải quyết những bất đồng liên quan đến Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Gói này gồm 5 dự luật, kèm theo một biện pháp tạm thời kéo dài 2 tuần đối với ngân sách của DHS, đã được thông qua với tỷ lệ 71-29.

Việc thỏa thuận được thông qua tại Thượng viện sẽ không ngăn được việc chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần chỉ vài giờ sau đó.

Nguyên nhân là vì Hạ viện, cơ quan cũng phải bỏ phiếu phê chuẩn dự luật, đang nghỉ cuối tuần và dự kiến đến ngày 2/2 mới quay trở lại Washington.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nghị sĩ Cộng hòa bang Louisiana, cho biết trong một cuộc gọi nội bộ vào chiều 30/1 rằng ông sẽ ủng hộ thỏa thuận cấp ngân sách do Thượng viện thông qua, xét tới việc Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận này.

Ông Johnson nói rằng ông hy vọng Hạ viện sẽ thông qua dự luật vào ngày 2/2. Sau khi được Hạ viện phê chuẩn, gói chi tiêu sẽ được chuyển tới Tổng thống Trump để ký ban hành thành luật.

Trong thời gian chờ đợi, việc chính phủ liên bang đóng cửa một phần dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 0h ngày 31/1.

Thỏa thuận lưỡng đảng này đã loại bỏ ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa và bao gồm 5 dự luật khác để phân bổ kinh phí cho các cơ quan chính phủ.

Theo thỏa thuận, DHS, cơ quan đang là mục tiêu của những chỉ trích gay gắt từ phía đảng Dân chủ liên quan đến các biện pháp thực thi luật nhập cư cứng rắn tại bang Minnesota, sẽ chỉ được cấp ngân sách tạm thời thông qua một biện pháp ngắn hạn, còn vấn đề tài trợ dài hạn sẽ được xem xét lại sau.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 29/1, Tổng thống Trump đã kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ dự luật, theo đó sẽ cấp ngân sách cho phần lớn chính phủ liên bang cho đến hết tài khóa vào ngày 30/9.