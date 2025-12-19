Chiến thuật tấn công mới của Nga khiến Ukraine khó cản phá (Ảnh minh họa: TASS).

Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, mô hình tấn công mới của Nga gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là tấn công vào hệ thống hậu cần của các đơn vị Ukraine ở tuyến đầu. Lực lượng Nga tập kích vào các tuyến tiếp tế đường bộ của Ukraine ở độ sâu tác chiến.

Cách tiếp cận này là một trong những lý do khiến cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn và cho đến nay vẫn rất khó bị ngăn chặn.

“Các chiến dịch tác chiến tạo điều kiện cho những bước tiến gần đây của Nga bằng cách tước đi khả năng sử dụng các tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine ở khu vực hậu phương trung gian và hậu phương gần”, các nhà phân tích ISW giải thích.

Các chuyên gia cho biết thêm: “Việc Nga sử dụng máy bay không người lái để đánh chặn các tuyến liên lạc trên bộ (GLOC) của Ukraine đang tạo ra những tác động một phần tương tự như hoạt động đánh chặn trên không, và đang gây tác động tiêu cực đến các hoạt động phòng thủ của Ukraine vốn phụ thuộc vào dòng chảy ổn định của trang bị, vật tư và nhân lực”.

Giai đoạn thứ hai trong mô hình của Nga là tấn công trực tiếp vào các vị trí của Ukraine sau khi các lực lượng này đã bị làm suy yếu đáng kể và hệ thống hậu cần bị bào mòn.

Các nhà phân tích nhấn mạnh, Ukraine hiện vẫn chưa phát triển được biện pháp đối phó hiệu quả để chống lại “hoạt động phong tỏa trên không bằng máy bay không người lái” của Nga, đủ để bảo vệ một cách đáng tin cậy các tuyến hậu cần của mình.

“Các lực lượng Ukraine cũng đang chịu tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng về nhân lực và trang bị, điều cho phép Nga khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ để tiến lên. Việc thiếu pháo binh và các hệ thống truyền thống khác cũng hạn chế khả năng của Ukraine trong việc tác chiến trong điều kiện thời tiết xấu, làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái”, các nhà phân tích chỉ ra.

Đồng thời, Ukraine đã bắt đầu sao chép các cách tiếp cận của Nga. Khu vực hậu phương gần của Nga đã chịu thiệt hại đáng kể từ các hoạt động này, đặc biệt là trên hướng Pokrovsk. Nếu năng lực của Ukraine tiếp tục được mở rộng, điều đó sẽ hạn chế đáng kể tiềm năng tấn công của Nga, bởi hệ thống hậu cần của Nga sẽ không thể tập trung lực lượng ở hậu phương hoặc duy trì nguồn tiếp tế cần thiết.

“Ukraine có các hệ thống đủ khả năng tấn công vào các khu vực hậu phương gần của Nga và họ đã gia tăng các hoạt động như vậy trong những tháng gần đây, nhưng cần thêm sự hỗ trợ để mở rộng đáng kể năng lực sản xuất các hệ thống tấn công tầm trung”, các nhà phân tích kết luận.

ISW cũng cho rằng đến cuối năm nay, Nga nhiều khả năng sẽ hoàn tất chiến dịch kiểm soát Pokrovsk và khép chặt "túi Myrnohrad". Nga cũng có khả năng tìm cách tạo điều kiện cho những bước tiến tiếp theo về phía Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) và Huliaipole (tỉnh Zaporizhia), trong đó Huliaipole hiện được xác định là hướng ưu tiên.