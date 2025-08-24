Chiến thuật "song kiếm hợp bích" giúp Nga giành ưu thế trên không

Tiêm kích Su-35 của Nga (Ảnh: X).

Rostec, tập đoàn công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Nga, gần đây tiết lộ rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đang sử dụng cặp đôi Su-35S Flanker-E và Su-34 Fullback để ngăn Ukraine sử dụng hiệu quả các tiêm kích do phương Tây cung cấp.

Theo thông báo, Su-34 là nền tảng tập kích chính trong các nhiệm vụ không kích, còn Su-35S đóng vai trò yểm trợ.

“Chiếc Su-35 là máy bay siêu cơ động có thể bảo vệ nhóm tấn công khỏi các mối đe dọa từ trên không. Nó được trang bị radar mảng pha cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu, có thể chế áp các trận địa phòng không và thực hiện trinh sát. Su-34 có khả năng tấn công chính xác sâu trong hậu phương đối phương, xâm nhập nhờ sự hỗ trợ của đồng đội tác chiến… Su-35S với "cánh tay dài" không cho phép máy bay đối thủ tiếp cận”, Rostec viết.

Tóm lại, Su-34 phóng đạn còn Su-35S làm nhiệm vụ hộ tống và chiếm ưu thế trên không, đồng thời phát hiện và ngăn chặn máy bay đối phương.

Nó mang theo tên lửa không đối không tầm xa như R-77 hoặc R-37M, cho phép tấn công đối phương từ khoảng cách lớn, ngăn tiếp cận đường tấn công.

Ngoài ra, Su-35S còn cung cấp khả năng tác chiến điện tử (EW) trong khi Su-34 thực hiện không kích. Su-35S có các hệ thống Khibiny ở đầu cánh có thể phát hiện bức xạ radar từ hệ thống phòng không mặt đất hoặc thậm chí gây nhiễu tên lửa phòng không, đồng thời cảnh báo tổ lái Su-34 nếu bị khóa mục tiêu.

Rostec còn cho biết phi công Ukraine đang tránh đối đầu trực diện với Su-35S để giữ khoảng cách an toàn.

F-16 và Mirage 2000 của Ukraine do phương Tây cung cấp chủ yếu dùng để tuần tra phòng không, chặn tên lửa hành trình, UAV và tiêm kích Nga. Đến tháng 3, F-16 bắt đầu tham gia nhiệm vụ tấn công, phối hợp với MiG-29 và Su-27, sử dụng bom lượn JDAM và Small Diameter Bomb (SDB) để tấn công cơ sở quân sự và sở chỉ huy Nga ở Kursk.

Su-35 là phiên bản cải tiến sâu rộng của tiêm kích Su-27, có thể mang theo hơn 7,7 tấn vũ khí trên 12 giá treo, cùng với một khẩu pháo cỡ nòng 30mm, tầm hoạt động từ 1.500 đến 4.500km. Một nhà sản xuất hàng không vũ trụ Nga cho biết, Su-35 là máy bay chiến đấu với những thông số kỹ thuật và đặc tính đầy uy lực.

Đặc biệt, Nga đã trang bị cho Su-35 tên lửa R-37M. Đây là tên lửa không đối không có tầm bắn xa hàng đầu thế giới, tới 300km, và tốc độ bay tối đa gấp 6 lần tốc độ âm thanh.

Máy bay Nga có khả năng mang tên lửa R-37M sẽ có thể bắn trúng tiêm kích đối thủ ở rất xa. Tầm bắn của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 (AMRAAM) của máy bay chiến đấu Mỹ chỉ là 120km. Với tầm bắn 300km, R-37M mang lại ưu thế cho Su-35 trên tiền tuyến, giúp tiêm kích Nga gần như an toàn trước mối đe dọa hỏa lực phòng không của đối thủ, cũng như bọc lót cho Su-34.