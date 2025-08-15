Tiêm kích Su-30 của Nga nghi mất tích gần Đảo Rắn

Một tiêm kích Su-30SM của Nga (Ảnh: Wikipedia).

Theo Hải quân Ukraine, tình báo của nước này đã nghe lén được thông tin liên lạc qua vô tuyến cho thấy quân đội Nga dường như đã mất liên lạc với một tiêm kích Su-30SM gần Đảo Rắn.

Lực lượng Nga đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Theo nguồn tin tình báo Ukraine, mảnh vỡ của máy bay 2 động cơ, 2 chỗ ngồi được thiết kế cho cả nhiệm vụ giành ưu thế trên không lẫn tấn công mặt đất này đã được phát hiện trôi nổi trên mặt biển. Hiện phi công của tiêm kích vẫn mất tích.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Đảo Rắn nằm cách tỉnh Odessa của Ukraine của 35km. Đảo này đã bị Nga kiểm soát ngay từ những ngày đầu xung đột năm 2022. Việc kiểm soát Đảo Rắn cho phép Moscow phong tỏa các cảng Biển Đen của Odessa và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine cho đến khi lực lượng Nga rút đi vào tháng 6/2022.

Su-30SM là phiên bản đặc biệt của dòng Su-30. Phiên bản này được thiết kế với nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Đồng thời, Su-30SM cũng có thể thực hiện cả nhiệm vụ tấn công mặt đất, mặt biển.