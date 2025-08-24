UAV nhắm vào Moscow, Nga đóng cửa loạt sân bay

Một sân bay ở Moscow (Ảnh minh họa: AFP).

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram, hệ thống phòng không Nga ngày 23/8 đã bắn hạ một UAV hướng về Moscow. Các chuyên gia đang kiểm tra các mảnh vỡ trên mặt đất để xác định loại UAV nhắm vào Moscow.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 32 UAV trong vòng 3 giờ trên một số khu vực ở miền Trung nước Nga.

Trong khi đó, Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia cho hay, nhiều sân bay ở miền Trung nước Nga đã đình chỉ hoạt động do lo ngại về an toàn không phận.

Trong loạt thông báo kéo dài nhiều giờ, Rosaviatsia cho biết hoạt động đã bị đình chỉ tại các sân bay ở Izhevsk, Nizhniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov và Ulyanovsk, nằm ở phía đông và đông nam Moscow.

Các quan chức tại sân bay ở thành phố lớn thứ hai của Nga, St. Petersburg, cũng nói rằng hàng chục chuyến bay ở đây đã bị hoãn.

Nga và Ukraine tiếp tục không kích lẫn nhau trong bối cảnh các cuộc đàm phán diễn ra nhưng không đạt được tiến triển đáng kể.

Gần đây, Ukraine có xu hướng gia tăng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, khiến giá nhiên liệu ở Nga tăng.

Theo Avia Pro, Ukraine đang tập trung các cuộc tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu, trạm bơm và tàu chở nhiên liệu của Nga. Mùa hè là thời điểm nhu cầu xăng dầu của lái xe và nông dân Nga lên cao nhất.

UAV Ukraine đã tấn công ít nhất 10 cơ sở năng lượng trọng yếu của Nga chỉ riêng trong tháng này. Theo Cơ quan Tình báo Ukraine, các nhà máy lọc dầu bị tấn công có công suất hơn 44 triệu tấn sản phẩm mỗi năm, chiếm hơn 10% năng lực lọc dầu của Nga.