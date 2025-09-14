Nga dồn lực tấn công Pokrovsk

Một binh sĩ Nga ở mặt trận miền Đông Ukraine (Ảnh: TASS).

“Tình hình căng thẳng nhất là ở hướng Pokrovsk. Tổng cộng, tuần này ghi nhận số hành động tấn công kỷ lục, 64 lần”, người phát ngôn của Nhóm tác chiến - chiến lược Dnipro của Ukraine, Oleksii Belskyi ngày 14/9 cho biết.

Ông nói thêm, hôm qua, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 49 cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, Nga lại lập một kỷ lục khác khi tấn công đồng loạt trên 19 hướng chỉ trong một ngày.

“Đối phương đang tìm kiếm các điểm yếu trong phòng tuyến của cụm đô thị Pokrovsk - Myrnohrad”, người phát ngôn Oleksii Belskyi cho hay.

Vài tuần trước, người phát ngôn Dnipro Viktor Trehubov cho hay lực lượng Nga tại đây đã đông hơn dân số trước xung đột của Pokrovsk. Theo ông, có tới 110.000 binh sĩ Nga đang hoạt động trong khu vực.

Gần đây, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã công bố một báo cáo tiền tuyến mới, trong đó đánh giá quân đội Nga vẫn chưa thể chọc thủng phòng tuyến tại hướng Pokrovsk.

Trước đó, RBC đưa tin, Nga có một số hướng và mục tiêu ưu tiên trong mùa thu này, bao gồm kiểm soát Pokrovsk và Kupyansk, cũng như tìm cách đột phá ở khu vực Zaporizhia.