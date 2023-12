Chiến sự Ukraine sắp bước vào mùa đông nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng (Ảnh minh họa Sky News).

Nga giành lợi thế, truy kích quân Kiev ở Bakhmut

Theo hướng Soledar, với tâm điểm là Bakhmut, việc Nga giành được quyền kiểm soát làng Khromov thực sự có thể được coi là sự chuyển giao thế chủ động cho quân đội Nga tại mặt trận này. Chỉ có điều, bây giờ Nga đang tấn công vào ba khu vực cùng lúc và tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng trở nên khó khăn.

Ở sườn phía nam Bakhmut, Nga đã tấn công, đánh chiếm các cao điểm tiếp giáp với Kleshchiivka. Kết quả là Lực lượng vũ trang Nga đã giành được điểm cao quan trọng về mặt chiến thuật ở phía bắc ngôi làng và kiểm soát phần lớn hệ thống phòng thủ chiến lược. Việc kiểm soát vị trí này giúp có thể giám sát liên tục tất cả các hướng tiếp cận Kleshchiivka, cũng như các vị trí đổ bộ về phía bắc theo hướng Krasnoe (Ivanovskoe).

Lữ đoàn 5 Ukraine bó tay trước sự vượt trội hoàn toàn của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, Trung đoàn 102 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 150 Nga cũng đang thành công trong việc phát triển cuộc đột kích vào hợp tác xã dacha ở phía tây nam Bakhmut, nơi đã bị mất hồi tháng 6.

Những bước tiến mới của Nga đã làm xấu đi vị thế của Ukraine ở Krasnoe.

Ở phía tây bắc, lính dù Nga tiếp tục tiến lên từ hồ chứa Berkhovskoe. Bây giờ các trận chiến đang diễn ra nhằm giành lấy trận địa quan trọng trong vườn ươm Valyanovsky.

Cùng lúc đó, tiểu đoàn 92 thuộc lữ đoàn 107 Ukraine cố gắng phản công từ ngoại ô Bogdanovka, nhưng họ dễ dàng bị đẩy lui, sau đó Nga tận dụng tình thế để tiến hành truy kích, loại bỏ nhóm xung kích của đối phương.

Và đó chưa phải là tất cả, Nga đã tăng cường hoạt động ở phía bắc Soledar. Từ Belogorovka, các quân nhân Nga đã xâm nhập đáng kể vào hàng phòng ngự của Ukraine dọc theo tuyến đường sắt phía đông Veseloe. Bước tiến này giúp họ có thể bắt đầu bao phủ tuyến Veseloe-Razdolovka, làm phức tạp thêm vị trí của lữ đoàn sơn cước số 10 Ukraine trong khu vực.

Với cuộc tấn công tiếp theo, rất có thể Nga buộc lực lượng Ukraine phải rút lui.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Soledar với điểm nóng Bakhmut tính tới ngày 6/12 (Ảnh: Rybar).

Ukraine cấp tốc xây dựng tuyến phòng ngự mới ở Kupyansk

Tại khu vực Kupyansk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Sinkovka. Quân đội Nga, sau khi đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng, đã chiếm giữ các vị trí phòng thủ và các đội hình của Ukraine đang xây dựng phòng tuyến mới trong trường hợp mất Sinkovka.

Các thành trì hùng mạnh đang được lực lượng Kiev thiết lập ở Petropavlovka và do lữ đoàn cơ giới 41 trấn giữ, đây là nơi tuyến phòng thủ sẽ được xây dựng sau khi phòng tuyến Sinkovka-Zagoruykovka bị chọc thủng.

Ngoài ra còn có sự chuyển quân tiếp viện từ các khu vực khác. Lực lượng của tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn bộ binh 43, gồm hầu hết binh sĩ Ukraine mới được động viên nhập ngũ, đã đến khu rừng gần Masyutovka.

Từ khu vực Svatovo đến các đồn điền ở phía đông bắc Kupyansk và gần Sinkovka, đội hình của tiểu đoàn sơn cước xung kích độc lập số 108 thuộc lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 10 đã được lệnh rút lui.

Do nhu cầu tăng cường phòng thủ Kupyansk khiến phòng tuyến khác đã bị suy yếu. Ngoài ra, tiểu đoàn không xác định thuộc phân đội biên giới số 15 của Cục Biên giới Nhà nước Ukraine đã xuất hiện ở Kupyansk và khu vực xung quanh. Sự tham gia của lực lượng biên phòng cho thấy Ukraine thiếu hụt nhân sự nhất định trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk tính tới ngày 6/12 (Ảnh: Rybar).

Nga đẩy mạnh tấn công bên sườn Avdiivka

Tại khu vực Avdiivka, Nga tiếp tục gây áp lực lên hai bên sườn của đối phương. Đã xảy ra các trận chiến gần Stepovoe (Petrovskoe) và phía bắc nhà máy than và hóa chất, đồng thời họ cũng phát triển mũi xung kích từ hướng Vodyanoe nhằm cố gắng tiến về phía Severnoe.

Theo kênh Geroman, Nga tăng cường tấn công vào nhà máy than và hóa chất, dù chỉ giành được một bước tiến nhỏ, nhưng họ đã buộc Quân đội Ukraine phải rút lui khỏi một số vị trí.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại phía bắc Avdiivka tính tới ngày 6/12 (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga nỗ lực tiến về 7 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối 6/12 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga cố gắng tiến về 7 hướng trên khắp các mặt trận và tổng cộng 83 cuộc giao tranh đã xảy ra.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn: "Đối phương đã phóng 2 tên lửa và 71 cuộc không kích, thực hiện 65 đợt tập kích hỏa lực bằng pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của quân ta".

Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Marinka, Zaporizhia, đồng thời lực lượng Kiev vẫn giữ các vị trí ở tả ngạn vùng Dnieper và tiếp tục gây ra những tổn thất nặng cho phía Nga, báo cáo cho biết.

Ukraine có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến giành năng lượng

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu gửi các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Zelensky tự tin rằng nếu phòng không được tăng cường và các cơ sở năng lượng của Ukraine an toàn trong mùa đông, Nga sẽ phải gánh chịu một trong những tổn thất lớn nhất.

Ông nói: "Mùa đông này chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến giành năng lượng. Năm ngoái, tên lửa và UAV của họ đã cố gắng phá hủy ngành năng lượng của chúng tôi, gây ra các sự cố mất điện.

Bây giờ chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng không của mình, bao gồm cả sự hỗ trợ của các bạn, và nếu chúng tôi tiếp tục làm điều này, nếu chúng tôi sống sót qua mùa đông này một cách tích cực, thì lực lượng Nga sẽ phải gánh chịu một trong những tổn thất lớn nhất".

Ông Zelensky nói thêm rằng "phòng không mạnh mẽ và năng lượng mạnh mẽ là cơ hội để các thành phố của chúng ta sinh sống, nền kinh tế của chúng ta hoạt động và người dân của chúng ta quay trở lại".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

Mỹ công bố gói viện trợ cho Kiev

Kyiv Independent đưa tin, ngày 6/12, Mỹ đã công bố gói viện trợ quốc phòng trị giá 175 triệu USD cho Ukraine, theo điều mà Ngoại trưởng Antony Blinken nói sẽ là "một trong những gói viện trợ quân sự cuối cùng" cho Ukraine nếu Quốc hội không thông qua nguồn tài trợ bổ sung.

Trong lời kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật viện trợ Ukraine vào ngày 6/12, Tổng thống Joe Biden cho rằng việc không ủng hộ Kiev sẽ là "món quà" dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Trừ khi Quốc hội hành động thông qua yêu cầu tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia của tổng thống, đây sẽ là một trong những gói hỗ trợ an ninh cuối cùng mà chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine", Ngoại trưởng Blinken nói.

Gói mới nhất này bao gồm đạn phòng không, đạn HIMARS, đạn pháo, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao không đối đất (HARM), tên lửa chống tăng và đạn vũ khí nhỏ.

Quốc hội Mỹ trước đó đã phân bổ 111 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, bao gồm 67 tỷ USD tài trợ mua sắm quân sự, 27 tỷ USD hỗ trợ kinh tế và dân sự, và 10 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo.

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Shalanda Young cảnh báo rằng tất cả số tiền đó, đã cạn kiệt vào giữa tháng 11.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo đã được cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Mil.in.ua).

EU chỉ đặt hàng 60.000 quả đạn pháo cho Ukraine

Các thành viên EU cho đến nay chỉ đặt hàng 60.000 quả đạn pháo theo kế hoạch mua sắm chung, đây là phần quan trọng trong kế hoạch cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào mùa xuân, Reuters đưa tin vào ngày 6/12, trích dẫn các nguồn không được tiết lộ.

Các quan chức châu Âu và Ukraine thừa nhận vào tháng 11 rằng, EU đang chậm tiến độ trong việc giao đạn pháo.

Một phương pháp để đạt mốc 1 triệu quả đạn là cùng nhau mua sắm bổ sung đạn dược thông qua các hợp đồng do Cơ quan Quốc phòng Châu Âu (EDA) của khối đàm phán.

EDA cho biết vào tháng 9 rằng 7 quốc gia đã đặt mua đạn dược thông qua chương trình này. Lithuania, Đan Mạch và Luxembourg cho biết họ nằm trong nhóm này.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng chỉ có 60.000 quả đạn pháo được đặt hàng theo chương trình này, mặc dù EDA không xác nhận con số này.

Một cách khác để cung cấp đạn dược cho Ukraine là sử dụng nguồn dự trữ hiện có. Các nước EU đã chuyển giao khoảng 300.000 quả đạn pháo và rocket từ kho vũ khí của họ.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, sự chậm trễ có liên quan đến tình trạng yếu kém của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Ngoại trưởng Hà Lan: Ukraine "sẽ kết thúc" nếu không thể chống lại Nga

Kyiv Independent đưa tin, Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Bruins Slot nói với đài phát thanh Hà Lan BNR ngày 5/12 rằng, Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu với Nga, vì việc kết thúc cuộc chiến đấu của họ đồng nghĩa với sự kết thúc của đất nước họ.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Hà Lan tới Kiev diễn ra trong bối cảnh sự mất đoàn kết ngày càng tăng trong Liên minh châu Âu liên quan đến hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, và vài tuần sau cuộc bầu cử quốc hội Hà Lan trong đó, Đảng cực hữu vì Tự do nổi lên như lực lượng chính trị lớn nhất.

"Nếu họ ngừng chiến đấu, Nga sẽ thắng", Ngoại trưởng Bruins Slot nói trong cuộc phỏng vấn sau chuyến thăm của bà tới Kiev và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 5/12.

Người Ukraine "biết rằng nếu họ ngừng chiến đấu thì đất nước của họ sẽ kết thúc" và châu Âu như chúng ta biết hiện nay "cũng sẽ kết thúc", bà Bruins Slot nói.

Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì tự do của chính mình mà còn vì sự an toàn và an ninh của lục địa châu Âu, bà Bruins Slot cho biết.

Chính phủ Hà Lan đã dành 2,5 tỷ euro (2,7 tỷ USD) tài trợ cho Ukraine, Bruins Slot cho biết trong chuyến thăm Kiev, nơi bà gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Tổng thống Putin: Mối quan hệ giữa Nga và UAE đang ở mức cao chưa từng thấy

Mối quan hệ giữa Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang ở mức cao chưa từng thấy, ông Vladimir Putin cho biết hôm 6/12 trong cuộc gặp với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Reuters đưa tin, Nga và UAE hợp tác trong Opec+ và tham gia vào các dự án dầu khí lớn.

Ông Putin cho biết trong các bình luận trên truyền hình rằng tình hình ở Ukraine và cuộc xung đột Israel - Palestine sẽ là một trong những chủ đề thảo luận.

Tổng thống Nga Putin đang thăm UAE và Ả Rập Saudi trong chuyến công du nước ngoài hiếm hoi. Ông cũng hội đàm với thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman, để thảo luận về dầu mỏ, Opec+ cũng như các cuộc xung đột ở Gaza và Ukraine.

Tiêm kích Su-35 Nga hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin công du Trung Đông (Nguồn: ZvzdaTV).

Cựu nghị sĩ Ukraine bị sát hại

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ sát hại cựu nghị sĩ UkraineIllia Kyva ở Nga, một nguồn tin Ukraine giấu tên nói với Reuters hôm 6/12.

Ông Kyva là thành viên quốc hội Ukraine trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, nhưng đã ở Nga trong suốt cuộc xung đột.

Truyền hình Nga chiếu cảnh bắt giữ xe thiết giáp Bradley do Mỹ chế tạo

Người dẫn chương trình giờ vàng trên kênh Russia 1 cho rằng việc bắt giữ một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ chế tạo đang hoạt động ở chiến trường sẽ giúp các lực lượng Nga xác định được những điểm yếu của nó.

Reuters đưa tin, bản tin này có các cuộc phỏng vấn với một số thành viên đeo mặt nạ không xác định được danh tính của hai đội cứu hộ.

Họ cho biết họ đã quay lại để lấy chiếc xe trong bóng tối và sương mù dày đặc ở "vùng xám", cách lực lượng Ukraine khoảng 500m, kéo nó giữa các bãi mìn sau khi nỗ lực lôi nó ra lần đầu tiên không thành công.

Chiếc xe xuất hiện trong đoạn phim đầy những lỗ đạn mà người dẫn chương trình cho biết là do chính UAV của Ukraine bắn phá khi cố gắng phá hủy càng nhiều thiết bị công nghệ cao trong chiếc xe bị bỏ rơi càng tốt.

Máy quay cho thấy trên xe còn hàng đống đạn súng máy hạng nặng và đạn pháo.